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早餐店老闆外送多留一行字給建議 網笑翻：清理腸胃剛好

聯合新聞網 / 綜合報導
早餐店老闆建議原PO點大冰奶。圖擷自臉書社團「爆廢公社公開版」
早餐店老闆建議原PO點大冰奶。圖擷自臉書社團「爆廢公社公開版」

許多人去早餐店點早餐，少不了一杯飲料，而網友們一致認為早餐店內的冰奶茶是最容易使腸胃蠕動的飲料。有網友近期發文分享，表示她表示自己叫外送時點了一家早餐店的餐點和飲料，未料收到餐點後卻發現早餐店老闆在明細多寫了一行字，而貼文一曝光後，許多網友紛紛留言，直呼老闆是想要原PO腸胃清理一下。

原PO昨日（12日）在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，她說自己用UberEats點了一家早餐店的火腿蛋吐司、紅茶等餐點，但當餐點送到後，她仔細看明細卻多出了一行字，上面寫道「早餐還是得喝大冰奶」，令原PO相當傻眼，她笑著直呼「老闆，不要把外送單當留言板啦，我不喝大冰奶啊」。

對此，不少網友也留言，表示「他是為了你排便順暢」、「暢快人生」、「老闆太可愛了」、「解便秘、撈塞，奶茶唯一首選」、「早上不要喝冰的吧，應該早上還是要喝大溫奶」、「早餐不一定需要喝大冰奶吧，但如果有便秘就需要」、「大冰奶有珍貴的順暢配方耶」、「早餐店關心你的腸胃」。

事實上，早餐店奶茶會讓人比較容易拉肚子的原因，在於大腸桿菌群數過高、奶精的成分，奶茶中的冰塊可能因為處理過程不完善導致大腸桿菌過高，而奶茶中的奶精包含棕櫚油、椰子油等食用植物油和乳化劑，對於難消化的族群或乳糖不耐症的患者也較容易產生腹瀉的症狀。

奶茶 大腸桿菌

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