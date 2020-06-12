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NCC認證智慧定位錶自燃 媽嚇怕：再也不敢給孩子用

聯合新聞網 / 綜合報導
自燃後的智慧定位錶。圖擷自爆料公社
自燃後的智慧定位錶。圖擷自爆料公社

使用電子產品時真的要小心，尤其像耳機、手錶等戴在身上的物品，一但爆炸或燃燒後果將不堪設想。有一位媽媽在「爆怨公社」上爆料買給兒子使用的「智慧定位錶」竟自燃，幸好當時放在桌上，才沒有傷及孩童。

一位媽媽在臉書社團「爆怨公社」上表示，「今年一月中買了某台灣廠商的智慧定位手錶給兒子戴。昨天兒子洗澡前拔下來放桌上，沒多久我就聞到燒塑膠的味道，手錶居然自己冒煙自燃！」跟廠商反映後，廠商表示可以換一支新的，但原po表示已經不敢給孩子使用，廠商才表示願意退款。

原po也慶幸沒有傷到兒子，「真的很可怕，再晚一個小時我們就要睡覺了，如果是在睡著後才自燃，後果真的不堪設想。」原po強調這支手錶要價4000元，且有通過NCC認證，電池也檢驗過，居然還是自燃，令她氣得大罵，「現在家裡都還殘留燒焦塑膠味，越想越氣，除了退款手錶的費用，還能跟廠商求償嗎！」

見此文，網友不免感到擔心，「天啊～如果當時戴在手上，後果不堪設想⋯⋯」、「我兒子吵著想買，看到po文後不敢買了」、「嚇到，最近才想買支給小女，怕怕了」、「我也有一隻……」、「出廠半年……」、「如果在手腕上自燃根本來不及拔掉，好可怕」、「我更害怕的是，孩子戴著手錶就燒起來該怎麼辦好？」

但也有網友秉持客觀的立場表示，「手錶這東西可能會因為撞擊造成短路，又或者有受潮等狀況，實在很難斷定是廠商的問題」、「如果手錶沒摔過、撞過就這樣，那廠商問題很大。不過怕各說各話！」、「只要是電子產品都有可能發生意外，不管檢驗合格是多麼的標準，但多少幾萬隻裡面可能就會有那麼一隻瑕疵」。

爆料公社 智慧手錶

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