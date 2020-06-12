網友翻出唐鳳財產資料 釣出本人親回「背債原因」

行政院政務委員唐鳳在這次防疫的表現亮眼，在媒體上大量曝光，也因此有人對她的生活產生好奇。就有網友在PTT上挖出過去唐鳳財產申報的報導，稱背有1000多萬的房貸，最近常在媒體上看到她，「感覺也是賺勞力錢」，沒想到竟釣出本人親自回應。

11日有網友在PTT「WomenTalk」上po文，他翻出3年前唐鳳名下財產的報導，當中寫到，唐鳳當時背有1036萬的房貸，且名下沒有比特幣等高投機式數位虛擬產品。這讓原po相當驚訝，他表示以前以為唐鳳是天才暴發戶，但最近常看到她出現，「感覺也是賺勞力錢 ，原來是有房貸要扛。」直言唐鳳比她想像的還要平凡。

沒想到這篇貼文竟釣出本人親自回應，唐鳳解釋，三年前入閣時要拚「數位外交」，但這個想法對當時的行政院來說是新的嘗試，因此在不了解效益的情況下並沒有太多錢供唐鳳使用，也因此與時任行政院長林全討論出「自費公假」模式，抵押自己的房子貸款拚外交。

唐鳳也說明，2016年至2018年初所有的國際會議都是由她自費參加，並感謝外交部吳釗燮部長上任後支援相關的差旅費，目前已和外交部順利合作。這樣的作為也讓網友們紛紛在底下留言朝聖，「看到唐鳳的留言，莫名感動，很少有人這麼直接面對鄉民」、「真的為國為民只能給推了」、「感謝唐鳳服務國家」。