滿滿洋蔥！小朋友聯絡簿曝「失去雙親心聲 」 萬人淚：好心疼

聯絡簿是老師和家長溝通的管道，相信不少人小時候都曾在聯絡簿寫過日記，就有網友分享一名小朋友的日記，看得真的讓人非常心疼！

一名網友在臉書社團「爆廢公社」PO出一張聯絡簿的照片，只見日記標題為「失去」，內容寫道「我失去了爸爸和媽媽，但還好我住在育幼院，有保育員和師父的照顧，可以讓我好好的讀書、吃飯，所以不要每件事都往壞處想，也要往好處想，這樣對自己很好也對別人很好」。

日記曝光後，讓原PO忍不住直呼「懂得感恩又勇敢的好孩子」，也吸引超過1.1萬人按讚，網友紛紛留言「天啊，我要哭了」、「看著看著我眼眶泛紅了...揪心」、「身為大人的我！慚愧了」、「才短短幾句話，讓我好心疼、好想哭」、「這才幾歲，就經歷這樣的痛～嗚」、「年幼的孩子能這樣思考，不知道經歷多少難過事」。

還有網友獻上祝福「懂得知足感恩，真的是難能可貴，希望這個孩子在成長路上一路平安快樂」、「擁有正能量的人，都會有光明路可走，孩子～姨姨祝福你」、「加油孩子，你一定會越來越幸福且擁有的比別人多」、「願你平安健康長大，也希望你一直保有善良，懂事的小孩，祝福你」。