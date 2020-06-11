老公出軌離家欠一堆債 單親媽月領24K養雙兒嘆心好累

單親爸媽撫養小孩總是特別辛苦，若是薪資偏低或是領不到社會補助，生活更是吃緊。一名單親媽媽分享自己月領24K，還要帶兩個孩子及替老公還債，網友紛紛替她打氣，並提供多種社會補助管道的建議。

一名張小姐在爆怨公社分享自己單親帶二個孩子、薪水入不敷出的心情。她秀出自己的薪資單，實領金額僅24600元， 每個月10日領薪後馬上繳光光還不夠，直呼心好累。

她表示老公和小三跑了，還留下一屁股記在老婆名下的債，自己獨自照顧兩個稚兒，微薄的24K要付房租、管理費、兒子的補習費、勞健保等等，並表示礙於查三代財產的法規，無法申請到中低收入補助的資格，娘家也無法提供援助。

不少網友給這名單親媽媽打氣，也有人給予她一些建議，尋求其他救濟模式：「若真有困難可跟當地里長或學校導師商量」、「去找家扶等私人社福機構看看」、「可至公所申請弱勢兒少補助孩子到18歲，兩個孩子每個月至少可領4000元」，還有網友大方提供自己公司的工作機會，要這名單親媽來試試看。