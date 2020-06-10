六都誰最該被踢掉？ 多數網友指這一都：人少、偏鄉、交通差

台灣從原本台北市、高雄市兩個直轄市變成六個，分別為台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市，每個地區都有其文化和特色，網路上也時常出現為自己家鄉互相比較的貼文，就有網友在PTT寫道六都如果要踢掉一個，哪一個最應該被踢掉？問題讓網友們熱烈的留言分享自己的看法，但當中「台南」是被最多人提到的，理由是人口少、太鄉下、交通建設差。

根據《維基百科》記載，目前中華民國共有6個直轄市，分別為台北市（1967年改制）、高雄市（1979年首度改制、2010年與高雄縣合併二次改制）、新北市（2010年改制）、臺中市（2010年改制）、台南市（2010年改制）、桃園市（2014年改制），俗稱「六都」。原PO在貼文開頭先提到台灣4個知名的大學分別是成台清交（成大、台大、清大、交大），「不過交大好像要叫陽交大了，所以是成台陽清，清華岌岌可危」，話鋒一轉他提到目前六個直轄市，「台北、新北、桃園、台中、台南、高雄，如果現在六都要踢掉一個，哪個最應該被踢掉？」

貼文引起網友熱烈的討論，許多人紛紛提出自己的看法，「桃園啊，還中壢市上位」、「桃園啊，鄉下中鄉下，比台南還落後」、「桃園的路有夠小」「北部已經兩個了，桃園真的不知道升直轄市幹嘛」、「踢掉唯一在北部的台北啊，組南五都」、「六都都去過，排序應該是台北>台中>新北>高雄>其他」、「新北，就是台北的宿舍，根本不算城市」、「新北要跟台北合併比較合理吧，雙北市」、「台灣幹嘛這麼多都，都爽的嗎？」、「只需要留台北，其它差太多」。

然而最多人選擇應該踢掉的是台南，「台南，六都唯一沒捷運、沒IKEA」、「台南啊，根本鄉下」、「台南啊，大學在那四年，還以為我在鄉下，公眾運輸也超爛，0優點，一點現代化城市感都沒有」、「台南真的是來蹭飯的」、「台南…古都就古都，根本沒有現代化的可能」、「我台南人，但也覺得台南不該升直轄市，不過同意縣市合併」、「六都真的太多，踢台南吧」、「人口來說，台南吧」、「台南是唯一交通建設10年來都沒成長的」。

不過還是有網友幫台南講話，「台南有南科欸，不夠格嗎？」、「台南可是有南科的，其他五都閉嘴啦」、「台南臭了嗎？你們都不要吃糖啦」、「我覺得高雄可以踢掉，反正南部重鎮已經轉移到台南了」、「台灣的京都，市容整齊、交通良好、人民素質高」。