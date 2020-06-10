租屋處天花板突掉落他險被砸 內行人曝一問題

半夜租屋處的天花板竟掉下來，露出大片鋼筋水泥，畫面讓人看了怵目驚心。今（10）日凌晨一名網友睡覺睡到一半，水泥天花板竟直接砸到他旁邊，其中掉下來的碎片還疑似劃傷貓咪，害牠頻頻滴血，恐怖經歷也讓他上網發文直呼「心好累」。

今日凌晨兩點多一名網友在PTT發文表示，「就在剛才被一陣巨響嚇醒」，並發現水泥天花板直接砸在他旁邊，而且養的兩隻貓咪也都被嚇到縮在他腳邊發抖，其中一隻更疑似被碎片劃傷正在流血。

恐怖經歷讓剛出社會第一年的原PO直呼「為什麼要讓我遇到這種事」，他也提到人生只在八卦板上看過這種奇遇，從沒想過會發生在自己身上，但沒想到自己也遇到了，這也讓他害怕表示「現在只求剩下的天花板不要掉下來」，並報平安提到貓咪目前身體沒事，但想到又要開始找房了讓他直呼「心好累」。

貼文曝光後有許多網友猜測原PO的租屋處是海砂屋，不過也有人認為可能是因為樓上以前會漏水，但樓板沒有另外補強，導致現在掉下來，並推測應該是漏水的問題，「有可能是樓上落水孔，水管對接不良，水長期浸到混凝土裡面，造成鋼筋鏽蝕導致膨脹，再造成外層混凝土洗牙給脫落」。

另外也有大批網友認為這涉及法律問題，建議諮詢律師並保存所有物證，也有人認為「這可以不扣押金退租了吧」、「何止退保證金，房東還要賠償醫藥費跟物品損害費用啊，運氣不好可能殘廢死亡變凶宅耶，賠點小錢算房東幸運好嗎？」、「這個大小如果是砸到頭真的已經掰了，快連絡警察和房東來」、「哇塞…這也太扯了吧，幸好原po沒大礙」、「扯爆了…我以為這搞笑漫畫或是戲劇才會出現」。