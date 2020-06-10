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買冰咖啡沒裝滿要求加奶被拒 他怒：少一口也不開心

聯合新聞網 / 綜合報導
網友要求咖啡要用牛奶加滿被拒。圖片來源／臉書
網友要求咖啡要用牛奶加滿被拒。圖片來源／臉書

有網友抱怨他到便利商店咖啡時發現店員並沒有裝滿，事後要求補量對方卻說只能補冰塊，讓他相當不滿意認為店家應該要補牛奶才對，文章一出就有店員表示，咖啡基底就是設定8分滿，為了維持風味一致並不會加冰或加奶。

一名網友在「爆怨公社發文表示，近日到便利商店買了杯冰咖啡，不過他發現自己手上的咖啡並沒有裝滿，之後向店員反應卻只得到「只能補冰塊，沒辦法補牛奶」的說法，原po聽聞後非常不滿意對方的回覆，便說「買咖啡加完整包冰塊沒滿不是應該要給客人補牛奶才對嗎？」

原po提到，他所點的咖啡是正常冰，平時買咖啡的時候也至少會有9分滿，而從照片可見咖啡的量確實比較少，所以不能理解究竟是冰塊包的克數出問題，還是咖啡機出問題，他也怒喊這是第一次買咖啡買到一肚子氣，就算少喝那一小口也是不開心。

文章一出，網友紛紛留言表示，「補牛奶看店員，有些會補有些不會」、「早期少冰也都會補滿，現在都不會了」、「沒有必要要幫你補牛奶吧」、「咖啡機本身就設定好了，覺得來討嗆」、「本來就沒有在補牛奶的」。

也有店員指出，「公司規定就只能補水，基底就是8分滿你要多就是加水，加奶還是加冰塊沒有這樣的選項」、「我也在小七做過，杯蓋打開來差不多都是8分滿，強調咖啡『風味一致』，冰塊跟牛奶不是客人說的算」。

咖啡 爆怨公社 便利商店

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