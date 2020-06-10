遠距離男友突然上門她回「別再給驚喜」 理由超感動

遠距離戀愛會讓相處時間減少，卻也讓人更珍惜能在一起的機會，一名網友便在《Dcard》上分享他和女友的甜蜜故事。他為了給女友驚喜，沒告知女友便去她家找他，而女友卻告訴他「不要再給她驚喜了」，並說出原因，理由卻讓他覺得「超幸福」。

該網友說，他和女友在一起三年，從高三就在一起，因為一人在台北，一人在新竹，算是「微」遠距離戀愛，兩周可能才有一次完整相處的機會。最近因為兩人都忙，已經三個禮拜排不出彼此都空閒的時間，因此都沒有見面。這周五他突然有空，他刻意不告訴女友，偷偷搭客運到新竹，想給他個驚喜。

到了租屋處後，女友出來應門，看到是他果然又驚訝又開心，他們便一起度過了快樂的一天，但她這時卻提出了一個要求，以後能不能儘早告訴她，不要給她驚喜了，因為「要和你見面，所以等待的時候也變成開心的了，這樣我不只見面的當下開心，就連見面前的幾天也會是開心的期待著。」

網友聽到女友這樣回，當下笑的合不攏嘴，還說自己「傻笑到有些不知所措」。網友們也表示「超閃」、「好幸福」、「懂那個期待的感覺，會比見面當下還要開心」，也有人說「她只是怕你看到不該看的人事物」、「怕被抓包？」原PO網友也回應，女友不是一個臨場反應這麼快的人，他覺得當下的感覺是很真切的，但還是謝謝大家的關心。