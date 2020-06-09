慘遭無照、闖紅燈少女撞上！她好心只求償3萬 卻換來惡劣回應

在車禍發生的當下，除了先將故障標誌放置在適當處提醒後方來車，接著就是蒐證、報警處理。有名女網友日前遭無照駕駛的少女撞上，由於當時她認為女孩與警察說明情況時相當誠實且態度良好，決定從寬解決此事，只要求部分修車及醫藥費，卻沒想到對方家長態度惡劣，不僅開庭未到，還揚言提告，讓她相當心寒。

女網友在臉書社團「爆怨公社」上發文表示，先前被一名超速、無照且闖紅燈的少女撞上，「被撞到的當下，我聽到她跟現場的警察說她闖紅燈，撞到後腰部肌肉挫傷，躺在馬路上痛到動彈不得」，由於當時她認為少女態度良好，因此決定好好處理，明明自己也受傷了，還細心叮嚀少女要照顧傷勢，「沒想到我自認為的善良是惡夢的開始」。

事故發生後一個月，女網友將16000元的修車估價單傳給少女的母親，「我開了30000塊，含修車、醫藥、一週薪水就好了，其它不計較，真的有困難可以分期」，但對方卻說，「現在沒監視器了，無法證明誰的錯，初判表只有寫我們家女兒疑似超速……我們無法負擔30000，分期也沒辦法」，而女網友也才發現，原來少女是跟警方說她闖黃燈，而不是紅燈。

談判破裂後，女網友最終提告，初次開庭時對方甚至沒到，幸好當時警方認為此為有爭議的車禍，曾主動調閱監視器，才還給她公道。女網友表示，自己負擔的費用超過三萬，「為什麼還要這樣一直被對方父母嗆」，讓她真的很失望，也不禁感嘆，「小時候老師都教小朋友是非、善良、負責，在大人身上，以錢為出發點，就什麼都被人性泯滅」。

貼文一出，網友們紛紛回應原Po的貼文表示，「對方也太過分了吧！想知道後續！」、「不用擔心，該走法律，就走法律！」、「還好員警當下有調監視器，遇到好的員警」。