到遊樂園自備泡麵加熱水收10元 她一看氣炸：湯麵變乾麵

不少人游完泳或運動完後，都喜歡來碗泡麵滿足自己空虛的胃，不過不是每間遊樂園或是游泳池的小販部販售的東西價格都合理。昨（10）日就有一名女網友在臉書《 爆怨公社 》中PO文表示，上個星期他帶著孩子去某間水上遊樂園，當時因為自備泡麵的緣故，所以到小販部加熱水需要酌收10元，但請店員加完後的熱水卻相當少，讓她不禁氣得直呼「這樣的熱水10元也太好賺了吧！」

原PO在文中提到，當時她帶小孩去某水上樂園玩，不過因為是自己帶泡麵，所以要麻煩販賣部加熱水，她接著說道「自備泡麵熱水收10元我能接受，但10元的熱水真的只能加這麼少嗎？」照片中只見，熱水幾乎不到碗的一半，與平時吃泡麵會加的水量有落差，即使原PO跟販賣部反應，對方卻說就只能加到這樣，最後她也只能無奈表示「等了3分鐘後我的排骨雞湯麵變排骨雞乾麵了」。

PO文一出後，隨即引來大批網友熱議，紛紛留言回應「這就跟夜市衛生紙一樣，一張收5塊錢」、「10元只能泡來一客吧」、「水真的有點少啊，既然有收水費了，給足夠的水是應該的」、「成本瞬間升級」、「感覺員工不太通情理，至少有消費了，水至少也補到8分滿吧」。

也有不少網友提出建議，「下回用保溫罐帶熱水」、「有些遊樂區會有冷熱飲水區，可以去那邊加，就不會被坑10塊」、「遊樂園裡的東西什麼都貴，所以還是都自己帶比較好」、「玩完去附近7-11吃，還不用自備，7-11都有賣」。