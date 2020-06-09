訂外送漏填門牌 遭外送員狠嗆白目：湯汁甩你臉上

近年來美食外送越來越盛行，也因此常爆出顧客與外送員產生摩擦或引起消費糾紛。有一位網友就在「爆怨公社」上表示，自己第一次使用某外送平台，不熟悉操作而沒有填寫完整地址，竟直接被外送員轟「白目」，氣得跟業者投訴。

網友在臉書社團「爆怨公社」上表示，自己是第一次用這家外送平台沒有操作完全，「我承認第一次使用住址門票沒寫詳細，感到抱歉！也當下立馬更改！但就被外送員嗆成這樣？我真的覺得很糟糕！」

網友貼上對話截圖中顯示，網友說完詳細地址後，外送員劈頭就罵「白目嗎？」、「你是想我湯汁甩在你臉上？」原PO也傻眼詢問「罵我嗎？」、「第一次就這麼嚴格？」外送員則反問「為什麼不預習怎麼使用？」

網友因第一次使用某外送平台不熟悉操作而漏填門牌地址，竟遭外送員狠嗆。圖擷自 爆料公社

網友因第一次使用某外送平台不熟悉操作而漏填門牌地址，竟遭外送員狠嗆。圖擷自 爆料公社

網友見此也為原PO打抱不平「啊他是被老闆甩到湯汁嗎？ 那麼恰」、「叫公司幫回答一下，什麼叫預習使用？請問可以預習使用的APP在哪」、「檢舉了啦，讓他不用跑了」、「投訴他，他應該會被停權」、「嗆唷！讓他甩啊！看他敢不敢」。原PO也補上後續表示「已投訴」。