男子皮夾遺失被拾獲 陌生人深夜追到家中敲門「要10%」

一般人若有遺失物品，被其他人撿到歸還，通常都會是美事一樁，但如果兩邊對歸還後的處理沒有共識，反而可能成為爭端的開始。

《Dcard》上一位網友貼出他的恐怖經歷。某天半夜三點半，他正準備上床睡覺時，竟有人碰碰碰的來敲門，還一連敲了三次，由於已是深夜，他一時反應不過來，直到對方又敲了三次他才去應門。他先從門內詢問請問有什麼事，對方先詢問他的姓名，接著便表示撿到他的皮夾，想和他「商量」一下，並想要進去房間。由於已是三更半夜，對方又是陌生人，失主整個人都挫起來，經過一番討論，對方表明因為撿到皮夾，想要向失主要求10%的報酬，並表達要給多少「看他誠意」。

對方接著說，「那個皮夾少說也要3萬」、「法律規定要給10%」，失主才知道原來他想要趁機獅子大開口，但那個皮夾買的時候大概也才3000元。兩人無法達成協議，最後只好到警察局尋求協助，斜商過程中對方還辯解「我要的只是一個態度，剛剛說3000塊是在試你的誠意，就算你說2000甚至200我也沒關係！」鬧到連警察都看不下去，直接問他「是不是要錢」，他也直說「對」。

兩人一直僵持不下，最後，失主女友的阿姨霸氣出面，說「或許對方就是有需要」，塞了1000元給他，但他可能覺得太少，又不肯收，阿姨回他「你不要我們就走了喔」，便要開車載失主和失主女友走人。但對方仍然不滿意，還嗆「要走了是不是，阿不是說要給我皮夾？我可以告你們知不知道？」然後手裡握著1000元，再度走進派出所。

失主網友表示，自己一開始是真的不清楚遺失物的相關規定，但現在他們很怕對方會來找麻煩，畢竟他都知道他們住哪，也已經請大樓警衛幫忙小心留意。有網友則表示，「就算將皮夾本身價值和現金加起來，10%也才350塊左右，如果討超過的錢就構成恐嚇罪」、「知道住所很危險，有心還是能混進去，建議早早搬家」、「警衛就這樣直接讓他上去，太隨便了吧。」