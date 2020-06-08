用餐後老聽到店員竊竊私語 他不解：一個人吃飯很丟臉？

一個人就不能進餐廳嗎？有網友表示自己單獨進店裡用餐，多次成為店員討論的對象，讓他不禁想問「一個人吃飯很丟臉嗎？」，結果吸引大批網友相挺，高呼「一個人很自在」！

這名網友在臉書社團「爆怨公社」發文，分享自己獨自用餐被關注的經歷。他表示，有一次去吃知名鐵板燒，結帳後聽到店員說「欸他一個人來吃飯喔」，另一次則是去火鍋店坐吧檯，吃完後準備走人時，也聽到老闆跟員工討論他一個人去吃鍋的事。

「一個人吃飯會很丟臉嗎？」因為這些經驗，他認為很多店家會用異樣眼光看待獨自去用餐的客人，「覺得你很奇怪很可憐，所以會討論」。

眾多網友對此不以為然，認為讓客人感到心裡不舒服的餐廳是沒做好員工訓練，「那樣的店家，下次就不用去光顧了啊！」、「一個人吃飯又不是沒付錢，很奇怪嗎？」，並強力捍衛「一個人的享受」，「自己吃飯很舒服啊，不是沒朋友，就是愛那種自在」、「我一個人吃飯三年了也從沒碰過這種事，就算有也完全不在意」、「一個人想吃什麼就吃什麼，不用在乎去迎合對方口味，不是挺好的嗎？」、「屬於自己的時間，不需要配合別人吃飯的節奏，也不用擔心冷場」。

還有「媽媽組」跳出來發聲，「我不懂為什麼不能一個人吃東西，好扯的觀念。媽媽們多享受一個人的時光」、「有小孩後根本覺得一個人吃飯是上天的恩賜啊！平常想一個人都沒門呢」。也有店家表示很喜歡客人單獨用餐，「安靜吃，吃完就走！」

另有網友舉出自己獨自做過的事，「一個人看電影，然後又剛好包場，整個太爽了」、「才剛自己一個人去義大世界遊樂園玩」、「以前我還一個人去好樂迪唱過歌」、「以前常一個人吃燒肉，店員還會陪聊，最後都變朋友了」、「我常常去日本也是一個人去啊⋯⋯想去哪就去哪，愛逛多久就多久」、「我一個人去開刀，自己簽麻醉同意書，還自己騎車回家」。