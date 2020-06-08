快訊

趁亂的歷史正義？ 英國BLM抗爭推倒「黑奴巨商銅像」

未來邊境若開放 陳時中：外籍人士普篩陰性才能入境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

用餐後老聽到店員竊竊私語 他不解：一個人吃飯很丟臉？

聯合新聞網 / 綜合報導
許多網友認為一個人吃飯很自在，可以完全享受專屬自己的時光。 圖／Ingimage
許多網友認為一個人吃飯很自在，可以完全享受專屬自己的時光。 圖／Ingimage

一個人就不能進餐廳嗎？有網友表示自己單獨進店裡用餐，多次成為店員討論的對象，讓他不禁想問「一個人吃飯很丟臉嗎？」，結果吸引大批網友相挺，高呼「一個人很自在」！

這名網友在臉書社團「爆怨公社發文，分享自己獨自用餐被關注的經歷。他表示，有一次去吃知名鐵板燒，結帳後聽到店員說「欸他一個人來吃飯喔」，另一次則是去火鍋店坐吧檯，吃完後準備走人時，也聽到老闆跟員工討論他一個人去吃鍋的事。

「一個人吃飯會很丟臉嗎？」因為這些經驗，他認為很多店家會用異樣眼光看待獨自去用餐的客人，「覺得你很奇怪很可憐，所以會討論」。

眾多網友對此不以為然，認為讓客人感到心裡不舒服的餐廳是沒做好員工訓練，「那樣的店家，下次就不用去光顧了啊！」、「一個人吃飯又不是沒付錢，很奇怪嗎？」，並強力捍衛「一個人的享受」，「自己吃飯很舒服啊，不是沒朋友，就是愛那種自在」、「我一個人吃飯三年了也從沒碰過這種事，就算有也完全不在意」、「一個人想吃什麼就吃什麼，不用在乎去迎合對方口味，不是挺好的嗎？」、「屬於自己的時間，不需要配合別人吃飯的節奏，也不用擔心冷場」。

還有「媽媽組」跳出來發聲，「我不懂為什麼不能一個人吃東西，好扯的觀念。媽媽們多享受一個人的時光」、「有小孩後根本覺得一個人吃飯是上天的恩賜啊！平常想一個人都沒門呢」。也有店家表示很喜歡客人單獨用餐，「安靜吃，吃完就走！」

另有網友舉出自己獨自做過的事，「一個人看電影，然後又剛好包場，整個太爽了」、「才剛自己一個人去義大世界遊樂園玩」、「以前我還一個人去好樂迪唱過歌」、「以前常一個人吃燒肉，店員還會陪聊，最後都變朋友了」、「我常常去日本也是一個人去啊⋯⋯想去哪就去哪，愛逛多久就多久」、「我一個人去開刀，自己簽麻醉同意書，還自己騎車回家」。

爆怨公社

延伸閱讀

台灣人三餐愛外食讓日本人超驚訝 網揭關鍵原因

女友想吃「全熟」高檔牛排遭批浪費 網戰翻：有折衷作法

被店員嘲笑身材...女客人全程低頭吃飯 正義哥霸氣暖舉網讚爆

婆婆吃生日Buffet只拿炒飯還說沒吃飽 人妻高EQ應對被狂讚

相關新聞

用餐後老聽到店員竊竊私語 他不解：一個人吃飯很丟臉？

一個人就不能進餐廳嗎？有網友表示自己單獨進店裡用餐，多次成為店員討論的對象，讓他不禁想問「一個人吃飯很丟臉嗎？」，結果吸引大批網友相挺，高呼「一個人很自在」！

他代朋友看房 一接房東來電顯示傻了納悶問：這該租嗎？

租房子最怕遇到無良房東+屋況不好這兩種事，但一名網友連看屋都還沒看，就先卻步了，他在臉書社團爆廢公社發文表示，自己幫朋友代看房子，先跟房東加LINE以便聯繫。

萬客隆退出台灣「3關鍵、1致命傷」曝光 網：常被丟在遊戲室

家樂福集團將收購頂好、JASONS兩大超市品牌的消息，再次掀起台灣民眾對量販店、零售通路市場的關注。荷蘭品牌萬客隆，原為最早進軍台灣的量販店業者，最終卻在2003年宣布全面停止營業。這讓一名網友相當好奇，法商家樂福、本土大潤發等量販業者都能存活，爾後美商好市多也來到台灣，但萬客隆卻無法繼續營運，其中的原因究竟為何。

月薪4萬元能過什麼品質的生活？ 網友指「在高雄算高薪」

台灣薪資普遍偏低，但若月薪領4萬元能過什麼樣的生活品質呢？有網友詢問若在高雄市月收入4萬元能否算高薪，貼文發出後網友則紛紛表示，算是過得去的薪資，但也是有聽過有人拿過更高的薪水。

網友訂外送叫80元炒青菜 送來整盒焦黑：是廚餘嗎？

受到疫情影響，許多人選擇外帶、外送等方式解決三餐。不過日前有網友透過外送購買炒青菜，食物送來時，裏頭的青菜卻看起來黑黑髒髒的，讓他抱怨：「以後再叫外送，應該會有很大的陰影。」引起其他網友討論。

外套放中獎發票卻被媽媽拿去洗 他一看「雪花紛飛」超崩潰

中一千元發票超幸運，卻因放在外套裡而被洗到雪花紛飛，讓中獎人超失落，一名網友表示，他把中獎的發票隨手放在外套口袋裡，但因媽媽心血來潮洗外套，導致價值一千元的發票洗爛一團完全無法兌獎，讓他直呼「幸運被我媽親手了結」。

高雄市罷免案通過 網翻「市長落跑史」：別把高雄當跳板

高雄市長罷免案以同意票93萬9090票，確定韓國瑜成為台灣史上第一位，被罷免成功的直轄市長。許多人認為，罷韓成功的關鍵，在韓國瑜上任四個月變宣布參選總統，背棄高雄市民才有此結果。過去便有人在網路上發文，指出若政治人物把高雄當跳板，都會被狠狠教訓。

當地人才知道的台北小地標有哪些？ 網驚呼1景點：住了33年都不知道

台北有非常多的知名景點，包括101大樓、圓山大飯店、西門町和士林夜市等，不過就算是在地的台北人，也不一定會對整個大台北地區的地標都暸若指掌。對此，就有一名網友在PTT中PO文提到，在台北的12個行政區中有很多「小地標」，其中包括內湖的「737夜市」、大同區的「延三夜市」等，接著就好奇詢問廣大網友「當地人才知道的台北小地標有哪些？」

30歲女存款83萬「贏很多女生」網友認同：是！別懷疑

出社會的上班族，會根據自己的狀況進行理財，一部分的人會習慣將部分薪水存起來，久了就能有一筆不容小覷的積蓄，但有網友就表示自己和一位30歲女孩聊天，她透露自己存款有83萬，說已經比很多同年紀的女生來得多了，他很驚訝「女生的標準有這麼低？」引起許多網友討論。

作業員月薪2萬9想買新車 哥哥想阻止網友湧現「兩派說法」

買車後要養車，會增加許多額外花費，讓人一開始會很猶豫到底該不該下手，有一名網友說到自己妹妹月薪2萬9元，可是想去貸車貸買新車，但他覺得薪水不高還要付車貸很辛苦，因此想問到底該不該阻止她才好，引起網友兩派說法。

到男友家上班一個月僅拿2萬元「零用金」 過來人曝：最愚昧表現

不少人在工作上都會避免與親朋好友共事，就怕會踏入人情壓力的敏感地帶。一名網友因為男友及男友的父親有意請他到自家公司上班，而辭去原有的工作，卻沒想到僅收到第一個月1萬多元、第二個月2萬元的「零用金」，讓他完全無法接受，呼籲大家千萬別和家人、親戚一起工作，因為「人往往都會因為人情，而委屈自己」。

老人家寵孫「親手蓋戲水池」 網友羨慕：還缺孫子嗎？

天氣逐漸炎熱，除了吃冰消暑外，家長們也會帶孩子到水上樂園清涼一下，日前有名媽媽表示，疼愛孫子的老人家，親手蓋小型戲水池，想讓寶貝金孫不用外出，就能在家安心玩水，寵孫行為曝光後，網友投射羨慕眼光直呼「別人的阿公、阿嬤都不會讓人失望」。

熱門新聞

30歲女存款83萬「贏很多女生」網友認同：是！別懷疑

當地人才知道的台北小地標有哪些？ 網驚呼1景點：住了33年都不知道

找到遺失1年的票卡！車主好奇投繳費機 驚見天價停車費

高雄市罷免案通過 網翻「市長落跑史」：別把高雄當跳板

月薪4萬元能過什麼品質的生活？ 網友指「在高雄算高薪」

工業扇綠線要插哪？她傻被騙「跑公園埋土裡」被笑翻

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。