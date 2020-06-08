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他代朋友看房 一接房東來電顯示傻了納悶問：這該租嗎？
租房子最怕遇到無良房東+屋況不好這兩種事，但一名網友連看屋都還沒看，就先卻步了，他在臉書社團爆廢公社發文表示，自己幫朋友代看房子，先跟房東加LINE以便聯繫。
沒想到跟房東約好時間要看房子，對方打電話來了，他手機透過Whoscall顯示的發話號碼辨識竟然為「沒品的房東」，這讓他不禁問廣大的網友們「這房子還要租嗎？」
不少網友紛紛在底下留言給了許多實用或是有趣的建議，有人表示「這軟體很準的，勸你還是不要租比較好」、「我會果斷放棄」、「會被這樣寫.....奉勸跳過吧，雖然不一定是真的，但萬一遇上真的是氣死自己。」
但也有人反開玩笑說「租下去啊，這樣其他還沒找到房子的租客就安心了」，甚至有人疑問說「房東是不是女的？」、「房東是姓張嗎？」，強烈覺得是之前出現在新聞事件中的那位無良房東。
Whoscall App主要是透過台灣的黃頁電話資料庫及網友們的回報，判斷來電是否可能為詐騙、騷擾、可疑電話或是廣告推銷，另外，還有封鎖簡訊及加入電話黑名單的功能，團隊開發成員Gogolook來自台灣，後來被韓國LINE總公司Naver收購，並改名為LINE WhosCall。
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