月薪4萬元能過什麼品質的生活？ 網友指「在高雄算高薪」

台灣薪資緩慢成長跟不上物價飆漲，若月薪領4萬元能過什麼樣的生活品質呢？有網友詢問若在高雄市月收入4萬元能否算高薪，貼文發出後網友則紛紛表示，算是過得去的薪資，但也是有人拿更高的薪水。

一名網友在Ptt發文，月薪四萬元感覺是一個不上不下的薪資，但在國內不同城市的生活與居住品質也不太相同，因此她相當好奇若以住在高雄市來看，月薪領四萬元算不算高薪，而生活品質又會是如何？

文章一出，網友紛紛留言直言四萬元薪資收入算是很好過了，「在高雄真的算高薪」、「還算可以，但高雄還是有六萬以上的職缺」、「國營公務員薪水在南部真的吃很開」、「一般勞工靠加班薪水3萬多」。

也有人認為，「還算可以，但高雄還是有六萬以上的職缺」、「我知道有工作新鮮人在高雄50-60K」、「可是碩士新人在高雄隨便就4萬以上了」。事實上之前也有網友討論過「在高雄月薪4萬是什麼等級？」，而當時網友也紛紛表示是頂天等級到薪資，但若有家庭就不好說。