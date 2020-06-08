外套放中獎發票卻被媽媽拿去洗 他一看「雪花紛飛」超崩潰

中一千元發票固然幸運，卻因放在外套裡而被洗到雪花紛飛，讓中獎人超失落，一名網友表示，他把中獎的發票隨手放在外套口袋裡，但因媽媽心血來潮洗外套，導致價值一千元的發票洗爛一團完全無法兌獎，讓他直呼「幸運被我媽親手了結」。

一名網友在「Dcard」發文表示，日前對統一發票時發現自己超幸運的中了五獎一千元的獎金，原po還興奮表示「23年來，第一次對發票中了五獎」，直到開放發票兌換當天原po還特地設了「恭喜中獎」的提醒以避免自己忘記，並約了幾個朋友到家喝酒開心慶祝。

不料當他準備起身出門時購買開趴的酒時，驚覺事情不對勁「放發票的外套就冷冷的掛在晾衣架上」原po超傻眼的說。原來是他的媽媽心血來潮把掛在房間的衣服拿去洗，導致口袋裡的中獎發票洗爛到雪花紛飛，讓原po欲哭無淚大喊，「於是我23年來的幸運，被我媽親手了結」。

文章一出，網友紛紛表示，「幫你默哀三秒，可憐的發票中了老媽的毒手」、「你是個沒有得獎的命」、「200就算了，1000真的是心痛」，也有網友說，「我是自己親手了結，把中獎發票放在衣服口袋，回家順手把衣服丟進洗衣機，然後就被洗爛了」。

而有網友笑稱，「你媽偷了你的發票然後銷贓了」、「那張是替身啊」，也有人悟出結論，「這時候覺得雲端發票很重要」、「這故事告訴我發票無論如何都要塞到錢包裡」，但有人則提出解決方法，「手機有掃描過發票的話可以去7-11把發票再印出來啊」、「可以去你買東西的商店補印發票」。