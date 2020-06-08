高雄市罷免案通過 網翻「市長落跑史」：別把高雄當跳板

高雄市長罷免案以同意票93萬9090票，確定韓國瑜成為台灣史上第一位被罷免成功的直轄市長。許多人認為，罷韓成功的關鍵，在韓國瑜上任四個月變宣布參選總統，背棄高雄市民才有此結果。過去便有人在網路上發文，指出若政治人物把高雄當跳板，都會被狠狠教訓。

2020總統大選結束時，便有網友在PTT八卦版上發文，指出高雄人「連續三次教訓落跑市長」，原po表示，2008年謝長廷落跑選總統輸給當時的對手馬英九；而陳菊因轉任總統副祕書長，讓當年參選九合一選舉的陳其邁輸給韓國瑜；總統大選時，韓國瑜上任四個月就落跑選總統，結果大輸對手蔡英文48萬多票。

事實上，謝長廷在第二任任期未結束前，便北上擔任行政院長，並非2008年做到一半宣布參選總統。但仍舊可以看出，高雄人對落跑市長的接受度非常低，而罷韓則再一次證明高雄人會用「選票」教訓政治人物。

回顧當時網友留言，有人留言說：「高雄市長真的不能亂跑欸」、「至少還會下次用選票教訓 ，又不是含淚續投」、「千萬別欺騙高雄人阿！」。另外也有人指出，其實這樣的現象不只出現在高雄，包括賴清德與朱立倫，也都因為任期未完便轉任他職，而被人民以選票教訓。

罷免案通過後，依據《罷免法》規定，若韓提起罷免無效訴訟，應自罷免投票結果公告之日起，3個月內完成補選投票。而不論繼任者是誰，都應正視選民的情感，否則就別怪選民無情，支持變反對。