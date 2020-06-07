當地人才知道的台北小地標有哪些？ 網驚呼1景點：住了33年都不知道

出社會的上班族，會根據自己的狀況進行理財，一部分的人會習慣將部分薪水存起來，久了就能有一筆不容小覷的積蓄，但有網友就表示自己和一位30歲女孩聊天，她透露自己存款有83萬，說已經比很多同年紀的女生來得多了，他很驚訝「女生的標準有這麼低？」引起許多網友討論。

2020-06-07 16:06