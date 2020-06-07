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當地人才知道的台北小地標有哪些？ 網驚呼1景點：住了33年都不知道
台北有非常多的知名景點，包括101大樓、圓山大飯店、西門町和士林夜市等，不過就算是在地的台北人，也不一定會對整個大台北地區的地標都暸若指掌。對此，就有一名網友在PTT中PO文提到，在台北的12個行政區中有很多「小地標」，其中包括內湖的「737夜市」、大同區的「延三夜市」等，接著就好奇詢問廣大網友「當地人才知道的台北小地標有哪些？」
原PO在文中表示，他認為在台北12個行政區中有很多鮮為人知的「小地標」，並舉出幾個例子，例如木柵老街、石牌商城、景美夜市和遼寧夜市，又說道「這些大概就是當地比較有名，但是出了那個範圍後，就比較少人知道的那種區域小地標，不知道大家同不同意？」最後原PO則問道「除了我提到的這些外，還有哪些也算是呢？」
PO文一出後，隨即引起大批網友熱議，並紛紛留言，「四平街」、「西本願寺、馬場町」、「寶藏巖、公館公園、基隆路學餐」、「號稱信義三角洲的吳興街600巷」、「晴光夜市應該也算」、「要說景點而不是市場的話，寶藏巖、牯嶺街、仙跡岩、大湖公園」、「懂石牌商城超內行，很多外地人會說成『石牌夜市』」、「木柵老街在哪？我住木柵33年都不知道」、「我搬到木柵20年，從沒聽過木柵老街」、「彩虹橋也是很知名的景點」、「錦州街」、「翰星百貨應該算，因為出了景美後很少人知道」。
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