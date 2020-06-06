到男友家上班一個月僅拿2萬元「零用金」 過來人曝：最愚昧表現

不少人在工作上都會避免與親朋好友共事，就怕會踏入人情壓力的敏感地帶。一名網友因為男友及男友的父親有意請他到自家公司上班，而辭去原有的工作，卻沒想到僅收到第一個月1萬多元、第二個月2萬元的「零用金」，讓他完全無法接受，呼籲大家千萬別和家人、親戚一起工作，因為「人往往都會因為人情，而委屈自己」。

該名網友在臉書社團「爆料公社」上發文表示，自己在一間生技公司上班，而老闆就是男友的父親。過去他在連鎖商務旅館上班，月薪為31500元，「因為我男朋友及他父親有意請我來公司幫忙，在3月底我離職了原先的工作來到這邊」。原Po離職後，男友的父親還曾以疫情為由，延遲原Po的上班日，讓他只能打零工過生活，直到4月中他才正式上班。

讓原Po萬萬沒想到的是，男友的父親4月僅給他1萬3千元，而5月他完整地上了一個月的班，卻只拿到低於基本工資的2萬元，「他說他只是給我零用金而已，有沒有很感動？」讓原Po相當傻眼。原Po表示，他之所以會公開發文，「只是想告訴所有人，別和自己的家人、親人工作是最好的，因為人往往都會因為人情，而委屈自己」。

對此，網友們紛紛表示，「當初沒有先說好薪水再去嗎？ 」、「你要跟他說『這兩萬是零用金』那薪水呢？」、「超傻眼，寧願離職隨便找」。有網友也分享親身經驗，「我有替家人工作過，一個月領5千、馬上離職，因為活不下去」、「我有朋友也是在親戚公司做事，只有被凹的份，常常利用人情壓力要求幫忙假日加班趕工」、「人生最愚昧的表現，就是在親人的公司上班，這是我在叔叔的公司工作後的感受 」。

許多人也安慰起原Po，「這種家庭嫁了也不會有好日子過的，2萬就試出來，挺划算的！」、「放生吧！嫁過去也許挺辛苦的」。