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老人家寵孫「親手蓋戲水池」 網友羨慕：還缺孫子嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
寵孫無極限，老人家親手建造戲水池。圖擷自facebook
寵孫無極限，老人家親手建造戲水池。圖擷自facebook

天氣逐漸炎熱，除了吃冰消暑外，家長們也會帶孩子到水上樂園清涼一下，日前有名媽媽表示，疼愛孫子的老人家，親手蓋小型戲水池，想讓寶貝金孫不用外出，就能在家安心玩水，寵孫行為曝光後，網友投射羨慕眼光直呼「別人的阿公、阿嬤都不會讓人失望」。

原PO在臉書社團爆廢公社」曬出一張照片寫道「真心想炫耀一下我的爸媽」，老人家為了7個愛孫，決定在自家走廊外興建戲水池，利用紅磚與水泥建造，平常阿公、阿嬤就在工地上班，休假日也忙著蓋戲水池，疼孫的心嶄露無遺。她也透露，「因為外面泳池太大，爸媽怕孩子們危險，才想說在家蓋小小的戲水池讓他們玩」。

貼文一出，超過3000名網友按讚留言，「辛福的小孩！」、「太厲害了」、「阿公、阿嬤好疼孫子讚喔！」、「爺爺、奶奶都是無極限的」、「可以有私人游泳池真的好幸福」、「妳小時候一定沒蓋給妳，孫子的特權哈哈」、「滿滿的愛」、「冬天還可以泡溫泉」、請問還缺孫子嗎？」。

爆廢公社

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