台灣觀光質感差？ 網友答案一面倒指出「敗筆關鍵」

台灣擁有豐富的山川地貌、人文風情，每年大約吸引一千萬遊客來台觀光。然而台灣人假期旅遊卻都往國外跑，於是就有網友在ptt發文檢討「台灣的觀光值感算很差嗎？」引發眾網友討論，並指出敗筆關鍵是「缺乏規劃」。

網友表示，「日本那種傾全國之力下去做觀光的就不用說了」，但若跟其他國家相比，例如東南亞歐美等等，原po問「台灣的觀光質感算是很差嗎？」至於會這樣想的原因，原po解釋，「因為還不少人有假期出國首選一定是國外，當然假少的還是往日本跑居多（至少沖繩）」。

網友認為主因不外乎觀光景區物價貴及缺乏規劃，「台灣觀光吃住都不便宜，不如去國外」、「以CP值來說，墾丁那花費，我真的寧願飛沖繩」、「沒有特別規劃，沒有好的維護，住宿貴，交通又不方便」、「台灣這麼小還交通這麼不方便，景點都做不大，只能供打卡用根本沒在玩」、「台灣的人文景觀維護，宣傳行銷還有景點交通都不完善」、「自然景觀不輸國外，不過規劃和經營管理零分」。

就連台灣出名的夜市老街也有許多人詬病，「台灣夜市賣的都差不多，有夠無聊，衛生又差」、「一條街看過去大家都賣一樣的東西，然後削價競爭，搞到整條街都沒吸引力然後沒落」。

不過也有網友看見台灣的好，「自然環境很棒，山岳觀光可以好好規劃發展」、「鄉下深度旅遊還不錯」、「東部的觀光質感超乎你想像」。還有網友指出，「跑國外主要是脫離原本的氣氛吧，質感不一定是考慮目標」。