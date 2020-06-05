當年消費券被父母拿走 這次三倍券媽媽一句話讓她拒給

新冠肺炎打亂了國人的生活習慣，也讓民眾減少外出消費，為了振興經濟，政府將推出「振興三倍券」，讓民眾可以花1千元來領取3千元。一名女網友貼文寫道自己讀高中時剛好遇到馬政府發放消費券，但卻被父母直接拿走，讓她很失望，如今要再推出「三倍券」，媽媽的一句話更讓她堅決的決定要自己使用。

原PO在《Dcard》抱怨說2009年發放3600元消費券時她還是個高中生，當年父母以她年紀還小，再加上家裡有需要添購一些物品為理由，直接拿走她的消費券，讓她相當失望。如今因為疫情影響，政府要推出「三倍券」來活絡經濟，原PO早已決定要自行使用，拿來付住宿費，不再交給父母，但當新聞播放時，媽媽卻直接了當的說「我幫妳領，然後請全家吃飯」，讓她聽了超傻眼。

貼文引來網友們兩極的看法，有人批評原PO不體諒，「爸媽養妳這麼大拿個消費券怎麼了？」、「我爸媽要就給他啊～他們養我太辛苦了」、「請問妳學費、飯錢、生活費、補習費誰繳的？」、「妳爸媽每個月的薪水都被妳花走一部分，他們有吭過一聲？」、「爸媽養我以百萬計，我差那3000元？」、「看完只覺得這樣也要跟家人計較嗎？父母也是辛苦把妳養大的」。

不過也有網友認為父母也要尊重孩子的意願，「父母老了身為兒女當然要替他們養老，但不代表父母拿走原本該是屬於你的東西就要忍吧」、「當年我的被拿去買輪胎呢，還小能理解啦，今年我也20了，該讓我用了吧」、「那是一種感覺好嗎？就跟每一次過年紅包都被父母拿走一樣的」、「重點那是我們的權益啊，小時候被用掉就算了，長大了都成年了，身為公民使用自己的權益有什麼不對？」、「請問這是在情緒勒索嗎？如果是換家裡電器類就算了，但現在的狀況又不是」。

對於有些網友的批評，原PO事後也說明「無關家庭背景是否富裕或者該孝不孝順，重點是感覺及溝通問題。」她說媽媽很常擅自幫家裡的人決定事情，若家人不遵從就會鬧說「不被尊重」，連爸爸也覺得很困擾。如今要發放三倍券，媽媽事先也沒有跟原PO溝通，就自行決定要她領券後拿出來請家人吃飯，讓她忍不住在心裡抱怨「在沒有溝通討論的前提下，擅自決定那3000要怎麼花費，在部分人心裡也會不平衡吧？」