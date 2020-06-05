快訊

影／駕駛闖紅燈拒攔查衝撞員警 警雙腿骨折開刀

遠東航空欠薪、資遣費 1029名員工聲請強制執行獲准

當年消費券被父母拿走 這次三倍券媽媽一句話讓她拒給

聯合新聞網 / 綜合報導
「振興三倍券」將於7月15日登場，夜市攤商搶攻振興商機規劃配合優惠措施。 圖／聯合報系資料照片
「振興三倍券」將於7月15日登場，夜市攤商搶攻振興商機規劃配合優惠措施。 圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎打亂了國人的生活習慣，也讓民眾減少外出消費，為了振興經濟，政府將推出「振興三倍券」，讓民眾可以花1千元來領取3千元。一名女網友貼文寫道自己讀高中時剛好遇到馬政府發放消費券，但卻被父母直接拿走，讓她很失望，如今要再推出「三倍券」，媽媽的一句話更讓她堅決的決定要自己使用。

原PO在《Dcard》抱怨說2009年發放3600元消費券時她還是個高中生，當年父母以她年紀還小，再加上家裡有需要添購一些物品為理由，直接拿走她的消費券，讓她相當失望。如今因為疫情影響，政府要推出「三倍券」來活絡經濟，原PO早已決定要自行使用，拿來付住宿費，不再交給父母，但當新聞播放時，媽媽卻直接了當的說「我幫妳領，然後請全家吃飯」，讓她聽了超傻眼。

貼文引來網友們兩極的看法，有人批評原PO不體諒，「爸媽養妳這麼大拿個消費券怎麼了？」、「我爸媽要就給他啊～他們養我太辛苦了」、「請問妳學費、飯錢、生活費、補習費誰繳的？」、「妳爸媽每個月的薪水都被妳花走一部分，他們有吭過一聲？」、「爸媽養我以百萬計，我差那3000元？」、「看完只覺得這樣也要跟家人計較嗎？父母也是辛苦把妳養大的」。

不過也有網友認為父母也要尊重孩子的意願，「父母老了身為兒女當然要替他們養老，但不代表父母拿走原本該是屬於你的東西就要忍吧」、「當年我的被拿去買輪胎呢，還小能理解啦，今年我也20了，該讓我用了吧」、「那是一種感覺好嗎？就跟每一次過年紅包都被父母拿走一樣的」、「重點那是我們的權益啊，小時候被用掉就算了，長大了都成年了，身為公民使用自己的權益有什麼不對？」、「請問這是在情緒勒索嗎？如果是換家裡電器類就算了，但現在的狀況又不是」。

對於有些網友的批評，原PO事後也說明「無關家庭背景是否富裕或者該孝不孝順，重點是感覺及溝通問題。」她說媽媽很常擅自幫家裡的人決定事情，若家人不遵從就會鬧說「不被尊重」，連爸爸也覺得很困擾。如今要發放三倍券，媽媽事先也沒有跟原PO溝通，就自行決定要她領券後拿出來請家人吃飯，讓她忍不住在心裡抱怨「在沒有溝通討論的前提下，擅自決定那3000要怎麼花費，在部分人心裡也會不平衡吧？」

新冠肺炎 三倍券 疫情紓困 Dcard

延伸閱讀

身故給付新制最快下周上路 兒童保險掀搶購潮

三倍券還沒上路 綠委已憂兩個弱點釀民怨

振興觀光！來嘉義縣旅遊住宿送300元嘉義優鮮消費券

上有老，下有小！最好的「大家族旅遊」有2技巧！

相關新聞

台灣觀光質感差？ 網友答案一面倒指出「敗筆關鍵」

台灣擁有豐富的山川地貌、人文風情，每年大約吸引一千萬遊客來台觀光。然而偶爾也會聽見外國人對台灣的負面評價，於是就有網友在ptt發文檢討「台灣的觀光值感算很差嗎？」引發網友熱烈討論。

當年消費券被父母拿走 這次三倍券媽媽一句話讓她拒給

新冠肺炎打亂了國人的生活習慣，也讓民眾減少外出消費，為了振興經濟，政府將推出「振興三倍券」，讓民眾可以花1千元來領取3千元。一名女網友貼文寫道自己讀高中時剛好遇到馬政府發放消費券，但卻被父母直接拿走，讓她很失望，如今要再推出「三倍券」，媽媽的一句話更讓她堅決的決定要自己使用。

手汗狂滴水害她不敢談戀愛 過來人勸千萬別開刀：會更慘

有手汗的人相信被這個毛病困擾許久，似乎除了開刀之外沒有別的方法可以解決，一名女網友本身就有手汗，而且是多到會滴水的狀況，這也讓她一直以來不敢交男朋友，她在臉書上PO文抱怨，引來許多也有手汗症的網友留言，甚至還有人勸阻千萬別開刀。

好市多手推車整齊曬太陽超療癒 這幕讓網友大讚：令人安心

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」PO出的一張照片引起網友熱議，但這次的主角不是平價好物或美食，而是一張超級療癒的「手推車空拍照」。

台日公車文化差異 過來人曝「台人通病」：千萬別犯

台灣人熱愛去日本旅遊，近年來更盛行自由行，讓不少台灣民眾有機會搭乘日本的大眾運輸工具，更能貼近日本人的生活。就有網友搭乘過日本的公車後，比較台日的公車文化差異，立刻有過來人回文點出「台人通病」，笑稱因此「被司機罵好幾次」。

暗巷出現超顯眼「詭異紫光屋」 網解答：給盆栽用的

一般家戶所使用的日光燈，多半是白色或是黃色，但日前有名網友在網路上發文，表示他時常經過的一條巷子裡，有一間「紫光燈屋」超級顯眼。他好奇詢問網友為什麼有人要把家裡弄成紫色的，而網友猜測應是種盆栽所用的「植物燈」。

新竹海灘挖出iPhone「還能用」！常客曝：這裡常挖到手機

季節步入夏天，氣溫居高不下，加上疫情緩解，許多人會跑到海邊清涼一下，踩踩水、玩玩沙。不過有些人可能太過專心，沒注意手機滑落，又被沙土掩埋。有遊客玩沙時挖出一隻iPhone手機，奇蹟發現竟然還能使用！

連續被3個算命師說「活不過20歲」 她生日前一晚嚇到躲被窩

算命的事情只能當一個參考，太過在意反而會影響自己的人生。台灣一名女生在facebook分享，自己17、18、19歲3年間，連續有3個師傅幫她算命，從街訪算命師、攤位算命師，去到風水大師都說她活不過20歲。到了20歲生日前一天，她躲在被子下「感覺自己準備迎接死亡」，結果大步檻過，好好的活到現在過生日。帖文引來網民分享自己算命的故事，均覺得這些只能當參考，但女生的經歷還是吸引上千人和她說一聲「生日快樂」。

退伍後還留著當兵的衣服？內行人指「這一件」超好用

有別於以往，現在當兵的役期已經縮短，但仍是許多台灣男生一輩子難忘的回憶之一。日前，一名於去年底退伍的網友表示，他將軍中的衣服帶回家洗後...

你累了嗎？網購包裹「4字警語」令她傻眼 網笑：摔給它爛

網路購物越來越便利，但不少人都擔心商品會在運送過程中出現閃失，而部分賣家為了避免類似情況發生，也會在出貨前註明警語提醒物流人員...

川普沒選上台灣危機就大了！網友點出4大可怕因素

第59屆美國總統選舉在即，近來川普動作頻繁，不僅正面與社群媒體槓上，更大動作禁止中國大陸的客機飛往美國。而針對非裔之死而引發的各地示威活動...

房東問女大生要不要「打工換宿」 陪一晚免租金還包水電

租屋時最怕遇到壞房東，但更怕遇到的是心懷不軌的房東。有網友就在「爆料公社」分享朋友遇到的經歷，房東竟問要不要「打工換宿」，還表示「套房水電免費用，陪我一晚就好。」令網友大呼「噁心」。

熱門新聞

川普沒選上台灣危機就大了！網友點出4大可怕因素

台灣人三餐愛外食讓日本人超驚訝 網揭關鍵原因

退伍後還留著當兵的衣服？內行人指「這一件」超好用

連續被3個算命師說「活不過20歲」 她生日前一晚嚇到躲被窩

新竹海灘挖出iPhone「還能用」！常客曝：這裡常挖到手機

好市多披薩體積太大好難帶 網友神招「縮小」直接放購物袋

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。