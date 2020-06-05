台日公車文化差異 過來人曝「台人通病」：千萬別犯

台灣人熱愛去日本旅遊，近年來更盛行自由行，讓不少台灣民眾有機會搭乘日本的大眾運輸工具，更能貼近日本人的生活。就有網友搭乘過日本的公車後，比較台日的公車文化差異，立刻有過來人回文點出「台人通病」，笑稱因此「被司機罵好幾次」。

原PO表示，「台灣公車外表看起來很新，但坐起來超難坐，連車子怠速時都超抖，引擎聲也超大，司機就不用說了。」反觀日本「雖然車費很高，車子外觀很舊，但坐起來超舒適，又穩，裡面也很乾淨，司機都超有規矩。」且原PO還提到日本公車司機穿著「制服都超合，而且還會戴帽子，手套」，多了幾分專業感。

此文一出，立刻就有內行網友回文表示，「搭日本公車跟台灣公車最主要的差異在一件事。在日本，車還沒停妥就起身準備要下車，會被司機罵回去。在台灣，車停妥才要起身準備下車，也會被司機罵一頓。」這文化差異讓網「一開始在日本搭公車很不習慣，「被司機罵了好幾次。」

在日本搭乘公車的正確作法是，「下一站要下車就按鈴，然後坐在座位上，等車停穩了再站起來。司機也不會催促」。這位網友還提醒「日本公車很多是固定『後門上車，前門下車』」但偶爾也會遇到相反的情況，要去日本搭乘公車的民眾需多加留意。