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好市多手推車整齊曬太陽超療癒 這幕讓網友大讚：令人安心
一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」PO出的一張照片引起網友熱議，但這次的主角不是平價好物或美食，而是一張超級療癒的「手推車空拍照」。
網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」上po出一張從高處俯瞰好市多北投店的照片，其中可見數百台手推車整齊並排在停車場曬太陽，讓原po表示「真心覺得好市多的推車比其它大賣場乾淨多了，還會定期清洗和曬太陽」。
網友見此紛紛大喊「療癒」、「看起來好紓壓」，網友們也紛紛大讚好市多的服務品質，「進去購物前推車手把會消毒，結帳後推車還幫忙再消毒一次，很窩心」、「繳會費的賣場就是不一樣，大推」、「真的蠻讓人安心的」。
還有眼尖的網友發現從拍攝角度猜測原po疑似是華碩員工，「能拍這照片的，想必是在華碩上班吧？」、「咦～看似華碩總部」，意外歪樓。
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