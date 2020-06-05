暗巷出現超顯眼「詭異紫光屋」 網解答：給盆栽用的

一般家戶所使用的日光燈，多半是白色或是黃色，但日前有名網友在網路上發文，表示他時常經過的一條巷子裡，有一間「紫光燈屋」超級顯眼。他好奇詢問網友為什麼有人要把家裡弄成紫色的，而網友猜測應是種盆栽所用的「植物燈」。

4日有網友在「PTT鄉公所」發文，他寫道：「這幾天常常經過這個巷子，其中某一樓層的紫光燈屋超級顯眼......」從原po提供的照片中可以看到，夜深人靜時，其他住戶多半透出白色的日光等，只有照片中間一間散發「紫色螢光」，顯得相當詭異。

原po表示，因為好奇所以到網路上搜尋為什麼有人需要在家中設紫光燈，結果查到的內容，竟是在種大麻時會用到的工具。他於是上網詢問其他網友知不知道紫光的用途，希望不是真的有人在做非法勾當。

留言區下方有其他網友解答，表示就算是一般植物也會用到紫光燈幫助植物生長，「巷弄有時候日照不足或是光源方向單一的時候就會用來補光幫助生長或控制生長方向」、「植物燈吧，陽台擺了不少植物啊」、「植物燈啊，紅＋藍組合，所以看起來是紫色的」。

就如網友所說，紅色與藍色的光會幫助植物生長，綠色光太多時則可能抑制，因此許多有在種植盆栽的人，會使用紫光燈而非一般的日光燈，網路上也可以看到有人在販售類似商品，並非如原po想像是在種大麻時才會使用。