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連續被3個算命師說「活不過20歲」 她生日前一晚嚇到躲被窩

香港01 / 李納德
一名女子三度被算命師斷言「活不過20歲」。 圖/ingimage
一名女子三度被算命師斷言「活不過20歲」。 圖/ingimage

算命的事情只能當一個參考，太過在意反而會影響自己的人生。一名女生在facebook分享，自己17、18、19歲3年間，連續有3個師傅幫她算命，從街訪算命師、攤位算命師，去到風水大師都說她活不過20歲。到了20歲生日前一天，她躲在被子下「感覺自己準備迎接死亡」，結果大步檻過，好好的活到現在過生日。帖文引來網民分享自己算命的故事，均覺得這些只能當參考，但女生的經歷還是吸引上千人和她說一聲「生日快樂」。

女生在fb社團「爆廢公社」發文，分享自己「被算命」經歷，她17歲那年趕去上班中途經過地下道，心急要拿識別證時意外將零錢撒在地上，這時有一個阿姨幫她撿錢，女子張開手掌想接錢時，那個阿姨突然說「妹妹，有沒有人說你活不過20歲？」，女子禮貌答：「謝謝阿姨，沒有。」

僅僅一年後又再有人提起「20歲」，女子18歲那年和朋友到烘爐地拜祭，經過算命的鳥卦攤，朋友吵住要算，豈料坐下不到5分鐘，那個師傅突對向着她說：「妹妹，有沒有人說你活不過20歲？」女子當下反應說沒有，而且不是自己要算命。

到了19歲，公司來了一個專門看公司風水的大師，堅持要女子給他一個紅包，說有些話要相告，女子見對方執意要說，就順他意包了一個200元台幣的紅包，結果還是那一番話，「有沒有人說你活不過20歲？」，她再一次回答沒有。

縱使每次都否認有聽過「活不過20歲」，但女子坦言她20歲生日前一天，「我躲在棉被裡，哪裡都不想去，感覺自己準備迎接死亡」。豈料生日什麼事都沒發生，日子如常過，反而前年「前年休克走過鬼門關」，才首次體驗「快死的時候，真的會看見人生的跑馬燈」，之後每天都當成最後一天過，多活一天已經當賺到，又交代自己昨天生日，今年已經35歲，希望網民祝她生日快樂。

奇妙的算命經歷令網民嘖嘖稱奇，不到一天就吸逾1.4萬個讚好，網民紛紛留言祝賀她生日，又分享自己算命的經歷，笑言這些事聽聽就好。不少網民笑言為何3人都算出20歲這個年紀，是不是3個算命師是認識的，笑稱「回去找他們拆招牌了喇叭嘴」。

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文章授權轉載自《香港01》

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