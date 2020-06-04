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退伍後還留著當兵的衣服？內行人指「這一件」超好用

聯合新聞網 / 綜合報導
一名於去年底退伍的網友詢問大家「退伍後會把當兵穿的衣服留著嗎？」，意外掀起討論。示意圖／聯合報系資料照片
一名於去年底退伍的網友詢問大家「退伍後會把當兵穿的衣服留著嗎？」，意外掀起討論。示意圖／聯合報系資料照片

有別於以往，現在當兵的役期已經縮短，但仍是許多台灣男生一輩子難忘的回憶之一。日前，一名於去年底退伍的網友表示，他將軍中的衣服帶回家洗後，仍留有一股難聞的惡臭，詢問大家「退伍後會把當兵穿的衣服留著嗎？」，竟意外掀起熱烈討論。

男網友在PTT發文表示，去年底退伍時「想說迷彩內衣和運動短褲都還好好的」，便一併帶回家清洗後放在櫃子內。不料，近日他想將衣服拿出來穿時，竟聞到一股惱人的惡臭，疑似因為衣物接觸到濕氣使異味不斷漫出，令他作嘔。

「之前在軍裡就體驗過這味道了」，男網友以為衣服帶回家洗後就能去除原有的異味，沒想到刺鼻的臭氣卻根生在上頭，根本無法除掉。他也忍不住抱怨，「看來經過那些黑心洗衣廠商之後，衣服就沒救了…」，更好奇「還有人留著軍中的衣服當便服或睡衣穿的嗎？」

文章一出立刻引起討論，有人指出軍中的短褲是「必留首選」，「海軍的運動短褲不錯穿」、「迷彩褲會留著，清油水分離槽時可以穿」、「褲子做粗工的時候不錯」、「有時候穿紅褲去跑步，還會被不認識的學長打招呼」、「很多替代役都會留短褲，在日本都看得到」、「短褲留著睡覺穿啊」。

部分網友則表示把衣物留下來後，因為派不上用場而不知所措，「我有留一套全新的，但也不知道放哪了」、「一開始會，幾年之後覺得佔位，全丟回收」、「我有帶全套的留著當紀念，不過從來沒翻出來過」。也有人開玩笑表示，「陰間的東西不要留」、「你都還陽了，何苦對陰間念念不忘」。

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