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你累了嗎？網購包裹「4字警語」令她傻眼 網笑：摔給它爛
網路購物越來越便利，但不少人都擔心商品會在運送過程中出現閃失，而部分賣家為了避免類似情況發生，也會在出貨前註明警語提醒物流人員，進而避免商品遭到重摔損毀的狀況。近日，一名網友便分享趣聞，表示自己收到的包裹上寫了離奇的「4字警語」，讓她看了超傻眼，直呼「笑點瞬間啟動」！
原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，日前她透過網路購物買了水族燈，不料收到包裹時卻令她跌破眼鏡。從照片可見，有別於一般常見的「請勿重摔」或「小心輕放」警語，4個大大的「請勿輕放」就這麼被寫在外包裝上，一反常理的用字也讓她哭笑不得。
隨後原PO也拍下外包裝，並回傳照片給賣家，沒想到賣家仍沒發現哪邊出了問題，還熱心的提醒她「不要笑，怕壞掉」，讓原PO忍不住笑道「可愛的闆大，還是不懂我」。事後，她也在留言區提到，收到的水族燈完好無損，但「送貨人應該是黑人問號而已」。
離奇的發展也引發網友討論，許多人開玩笑表示，「摔給它爛」、「那要重放的意思嗎？」、「輕輕拿起，重重放下」、「從來沒聽過這種要求」。也有網友認為，大多數的物流因為貨物量龐大，鮮少能夠去注意上面的文字，「那些字，物流從來沒在看」、「拿到完整品，代表這些貨運業者從不看上面的標註…」。部分網友則肯定這個「反其道而行」的妙計，「可能想把司機大哥逗笑，期待對方會溫柔對待這件商品」。
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