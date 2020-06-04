川普沒選上台灣危機就大了！網友點出4大可怕因素

第59屆美國總統選舉在即，近來川普動作頻繁，不僅正面與社群媒體槓上，更大動作禁止中國大陸的客機飛往美國。而針對非裔之死而引發的各地示威活動，川普起初也持強硬態度，揚言出動軍隊鎮壓，但隨後又一改說詞。而根據最新的民調，有超過5成的美國民眾不支持川普的應對方式，間接曝露川普所面臨的政治危機。

2020美國總統選舉將於11月3日舉行，由共和黨籍的川普對上民主黨的候選人拜登。日前，台灣網友在PTT上討論美國總統選情，直指「拜登選上對台灣傷害大？」，並在文中點出4大關鍵，認為拜登若成功當選美國總統，將會對台灣的處境造成影響，更可能成為「弊大於利」的狀況。

原PO在文中提到，若拜登當選為美國總統，美中關係可能會產生變化，他認為與共和黨的「實質抵制」相比，民主黨對中國大陸多為「口頭強硬，作為和緩」，也會趨緩對中的貿易戰。若美國態度放軟，中共便會伺機行動，藉機滲透美國、偷竊技術，而台灣的國際空間也會因此被壓縮，貿易空間也會連帶受到影響。綜合以上4個觀點令他大膽推測，若拜登被選為美國總統，將會對台灣造成不利。

文章貼出後，立刻掀起討論，網友紛紛留言發表自己的看法，「結論錯誤，拜登根本選不上…四年後再說」、「就算全美反中，大概也不可能比共和黨還硬」、「不意外，你看中共越來越不甩川普，就知道了」，也有人認為現在談選舉結果還太早，「還四個月，變數不少」、「假設性的問題不好說，但單看全美的民意上對中國還是很反感的」，也有網友產生警惕，「所以台灣自己要準備好備案了」，認為台灣應要提前做好準備、應對未來的狀況，不該被動等待結果。