誰說台灣小黃司機素質不好？他忘帶口罩 暖心運將直接送一個

台灣自從4月3日起規定搭乘大眾運輸工具都要戴口罩，即使搭乘計程車也不例外。然而中華大學講座教授杜紫宸表示，有幾次他忘了戴口罩出門，計程車司機不但沒拒載，反而還直接說「我送你一個」，讓他感到人間處處有溫情。

杜紫宸在臉書po文，開頭寫道「誰說台灣小黃司機的素質不好？」並表示最近一周他因急著出門而搭計程車，卻開了車門才想到自己忘記戴口罩，只好不好意思地問司機「對不起，我忘了戴口罩，能上車嗎？」沒想到司機不但沒拒載，反而還暖心回，「沒事，我有口罩，我送你一個。」

杜紫宸還表示，下車時他希望加付五元口罩費，「司機還說『不需要啦，工會每天都會配一個口罩給我們』，我堅持一定要給，我說五元是政府的公定價格。」且他強調，「無獨有偶，一樣的劇情，不相干的司機，我連續碰到兩次。」

這個小故事讓不少網友感到溫暖，也有人表示，「我也遇過兩次送我口罩這麼有善心的計程車司機」。並大讚台灣人民的素質，「杜大堅持付錢，也讓計程車司機相信台灣公民善良，更願意協助人，這是一體兩面的高文明素質。」