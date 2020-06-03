新北樹林區存在感超低？ 當地人反擊「交通神方便」

新北市共有29區，每個區域都有不同的特色跟觀光景點，不過日前就有一名網友認為新北樹林區存在感很低，問到「有什麼有名的東西嗎？」結果貼文一出，引來當地人反擊，認為樹林生活機能很好，稱「有河濱公園，跨接國道三號，又跨桃園跟板橋，根本超方便」。

原po在ptt上發文問到「新北樹林區是不是存在感很低？」，認為各區都有不同特色及旅遊景點，並點出新北多個區域，像是俗稱新北天龍國的板橋，有車站三鐵共構，尊絕不凡，新店是好山好水，感覺規劃都很新，淡水有老街，靠淡水河畔，是新北小花園，霧都林口有outlet，新北八卦陣中永和離台北很近；另外也指出，新莊8+9很多，三重、蘆洲則有更多，但有豆乾厝跟天台，而其他像是深坑、瑞芳、金山這種就不說了。

貼文一出，引起網友熱議，當地人紛紛反擊表示「上國道快，台鐵有停自強號，直達台北板橋，跟本不差」、「樹林的好只有樹林人知道，生活機能其實很不錯」、「樹林區超便利，現在還在嘲笑的都好落伍」、「樹林就是位處台北和桃園的中間，騎車大約都20分鐘到」、「樹林不錯，有河濱公園，跨接國三，又跨桃板，笑的真的不懂」、「萬一刷存在感刷出高房價就不好了」。

雖然該篇文章底下留言有很多樹林區的擁護者，但也有網友認為「捷運沒到就是不方便」、「樹林菜市場好多機車好難走」、「怪人很多，完全不會想住」，可見每個地區還是有不同的優缺點，沒有絕對好壞的區域。