女花4800情慾按摩 按摩師人圖不符、流程不同還害她染性病

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友到「情慾按摩店」放鬆，不僅花了4800元，流程還跟當初說的完全不一樣，更因此染上性病。示意圖／Ingimage
一名女網友到「情慾按摩店」放鬆，不僅花了4800元，流程還跟當初說的完全不一樣，更因此染上性病。示意圖／Ingimage

日前網路瘋傳一名女網友到「情慾按摩店」放鬆，但沒想到到了現場按摩師竟然不是網路上照片裡的帥哥，而是一名鬍子大叔，更慘的是她不僅花了4800元，過程中沒有感受到任何愉悅，流程還跟當初說的完全不一樣，更因此染上性病。

一名女網友在臉書社團「爆料公社發文透露，當初透過網路介紹找到一間有網紅推薦的「情慾按摩店」，其中按摩的服務流程包括熱石按摩、精油油壓、亞當式情趣輕撫、G點私密處開發按摩等，原PO表示看在他流程豐富、價格標示清楚，而且標榜如果師傅跟本人不一樣就退錢，於是預約並付了訂金，但沒想到卻是噩夢的開始。

原PO表示，她到了現場發現按摩師竟不是照片裡的帥哥，而是一名身高矮小的鬍子大叔，但她因為付了訂金也不好意思拒絕，只能硬著頭皮讓他按摩，但整個過程卻讓她非常崩潰並說，「感受不到任何的愉悅，完全沒有熱石按摩，一塊石頭都沒有，只有充滿精液味道與霉味的工作室」。

另外原PO也提到，當初說有不同精油可以選擇，但到了現場不僅沒有精油可以選，而且那裡的精油還讓她過敏，痛苦不堪的經驗讓她直呼「有消費過的客人一定都知道我沒有誇大！我真的很孤立無援，不知道該怎麼去申冤」。

原本應該是放鬆的療程，卻成為一輩子的夢魘，原PO表示結束後店家也沒有任何慰問跟關心，只說了一句「可以的話可以給小費」，原先付的訂金也無法退還，老闆改口說只能抵消費，讓原PO的4800元就這樣不翼而飛，更慘的是她甚至還被傳染性病，種種事件加起來讓她無奈表示，「這種事情真的難以啟齒，因爲覺得丟臉！但再丟臉也不能縱容這種事情繼續發生！」

文章曝光後許多網友留言表示，「老闆有性病好可怕」、「這種情況寧可不要訂金」、「既然是花錢享受，一看這個樣子，就知道享受不到，那就趕快走啊」、「無法理解花錢找情慾按摩」、「這沒違法唷？」、「居然有這種按摩…我老了」、「這世界限制了我的想像，我以為只有男性有這需求」、「我以為只有A片有這種按摩劇情，沒想到台灣還真有這種店喔」、「光聽就覺得環境極度噁心」。

按摩 爆料公社

延伸閱讀

幫客人慶生遇超尷尬畫面 海底撈店員怒喊：當惡作劇耍

百萬youtuber怒轟美妝品牌「廣告不實」 釣出離職員工親揭內幕

女友父母開口要百萬大聘32兩金飾 男急問有經驗網友

舉不出台北最具代表性的名產？ 網：每個國家大城市都差不多

相關新聞

駕駛沒拔車門鑰匙卻能照常開車 網友驚：車上有人？

一般有開車的人，都會將車鑰匙隨身攜帶。不過日前有網友在大馬路上停車等紅燈時，發現前方TOYOTA車主的車鑰匙，插在駕駛座旁的車門上，不禁好奇問道「這……這車是怎麼開的呀？」照片一出也吸引不少網友留言議論。

振興三倍券概念來自《動物森友會》？粉專梗圖釣出蘇揆小編回應

近期疫情紓緩，台灣為振興經濟將斥資近500億發行「振興三倍券」，適用範圍遍及吃喝玩樂各領域，引起熱烈討論。不過有遊戲玩家疑惑，這種「買1000元送3000元」的模式好眼熟……不就是之前熱賣的《集合啦！動物森友會》裡的發財樹嗎？

她分享雷射除刺青術後照 網友嚇壞：以為隱翅蟲害的

隨著社會風氣開放，大眾對刺青逐漸改觀，不少人為了追求個性化展現或者紀念選擇在身體刺上特殊圖案。但不像剪壞髮型過幾周就能修改，刺青紋上身後若對圖案不滿意將難以更改，有人在臉書...

新北樹林區存在感超低？ 當地人反擊「交通神方便」

新北市共有29區，每個區域都有不同的特色跟觀光景點，不過日前就有一名網友認為新北樹林區存在感很低，問到「有什麼有名的東西嗎？」，結果貼文一出，引來當地人反擊，認為樹林生活機能很好，稱「有河濱公園，跨接國道三號，又跨桃園跟板橋，根本超方便」。

女花4800情慾按摩 按摩師人圖不符、流程不同還害她染性病

日前網路瘋傳一名女網友到「情慾按摩店」放鬆，但沒想到到了現場按摩師竟然不是網路上照片裡的帥哥，而是一名鬍子大叔，更慘的是她不僅花了4800元，過程中沒有感受到任何愉悅，流程還跟當初說的完全不一樣，更因此染上性病。

女玩寵物店老鼠手滑重摔竟「踢踢看」裝沒事離去 害牠內出血亡

寵物的命也是命，有一名網友在臉書社團「爆料公社」表示，日前有一位小姐在逛寵物店時，將有黃金鼠在內的鼠球拿在手上把玩，結果手滑鼠球掉在地上，她竟「用腳踢踢看」，見情況不對也沒有告知店員，反而馬上結帳離開，導致黃金鼠嚴重內出血，獸醫也救不活。

各國解封沒列台灣為何眾人開心？ 網友點出原因

部分國家因新冠肺炎疫情趨緩，陸續規劃邊境解封，但不僅希臘、紐西蘭、澳洲的首波鬆綁名單未納入台灣，連一向關係良好的日本也未將台灣放入首波開放名單。對此，有網友納悶台灣這次防疫成績全球有目共睹，但為何部分規劃解封國家...

舉不出台北最具代表性的名產？ 網：每個國家大城市都差不多

台灣各地皆有不同特色及名產，不過日前有網友提到在討論各地名產時卻說不出「台北名產」的代表，引起網友熱議，對此許多人表示台北真的沒什麼好買，另外也有民眾說「在雙北住了30年，從不覺得台北有什麼特別的」。

火鍋店為何一定有冰淇淋？ 網曝關鍵原因「有回本的錯覺」

許多火鍋店為了吸引消費者，都會提供冰淇淋吃到飽，一名網友好奇連鎖火鍋店為何一定會有冰淇淋，引起許多網友熱烈討論。

百萬youtuber怒轟美妝品牌「廣告不實」 釣出離職員工親揭內幕

知名美妝youtuber Catie以口條犀利敢言出名，僅經營美妝和服裝題材就吸引百萬粉絲，被Dcard網友封為「台灣美妝youtuber天花板」。日前Catie拍了一部影片點名台灣美妝品牌「美咖MKUP」，怒轟其廣告不實，該影片目前已超過170萬次點閱。

他驚見家樂福「VIP會員」一看門檻嚇傻 網：有很難嗎？

家樂福昨（2）日宣布，將斥資約台幣32億元收購224間頂好超市及Jasons Market Place，目標成為台灣市占率第二的超市。一名網友去家樂福補貨咖啡時，意外發現有VIP會員，回家查詢後才知道竟要一年花十萬元才能取得資格，於是好奇「究竟要怎麼買才能一年在家樂福花10萬元？」，引發網友熱議。

幫客人慶生遇超尷尬畫面 海底撈店員怒喊：當惡作劇耍

許多人會到餐廳吃飯慶生，不過一名餐飲員工抱怨有客人要求他幫朋友慶生，結果被指是壽星的客人頻頻拒絕，對方還稱自己根本不是壽星，整個過程像是惡作劇般，讓店員當下簡直尷尬至極。

熱門新聞

全聯新北旗艦店引民眾朝聖 網友讚「好像在日本」

桃園市民卡享麥當勞買一送一 網搜圖笑翻：有一種餓是市長覺得你餓

幫客人慶生遇超尷尬畫面 海底撈店員怒喊：當惡作劇耍

他驚見家樂福「VIP會員」一看門檻嚇傻 網：有很難嗎？

驚見騎士和乘客「背對背」行駛 網一看無奈：想檢舉也不行

百萬youtuber怒轟美妝品牌「廣告不實」 釣出離職員工親揭內幕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。