女花4800情慾按摩 按摩師人圖不符、流程不同還害她染性病

日前網路瘋傳一名女網友到「情慾按摩店」放鬆，但沒想到到了現場按摩師竟然不是網路上照片裡的帥哥，而是一名鬍子大叔，更慘的是她不僅花了4800元，過程中沒有感受到任何愉悅，流程還跟當初說的完全不一樣，更因此染上性病。

一名女網友在臉書社團「爆料公社」發文透露，當初透過網路介紹找到一間有網紅推薦的「情慾按摩店」，其中按摩的服務流程包括熱石按摩、精油油壓、亞當式情趣輕撫、G點私密處開發按摩等，原PO表示看在他流程豐富、價格標示清楚，而且標榜如果師傅跟本人不一樣就退錢，於是預約並付了訂金，但沒想到卻是噩夢的開始。

原PO表示，她到了現場發現按摩師竟不是照片裡的帥哥，而是一名身高矮小的鬍子大叔，但她因為付了訂金也不好意思拒絕，只能硬著頭皮讓他按摩，但整個過程卻讓她非常崩潰並說，「感受不到任何的愉悅，完全沒有熱石按摩，一塊石頭都沒有，只有充滿精液味道與霉味的工作室」。

另外原PO也提到，當初說有不同精油可以選擇，但到了現場不僅沒有精油可以選，而且那裡的精油還讓她過敏，痛苦不堪的經驗讓她直呼「有消費過的客人一定都知道我沒有誇大！我真的很孤立無援，不知道該怎麼去申冤」。

原本應該是放鬆的療程，卻成為一輩子的夢魘，原PO表示結束後店家也沒有任何慰問跟關心，只說了一句「可以的話可以給小費」，原先付的訂金也無法退還，老闆改口說只能抵消費，讓原PO的4800元就這樣不翼而飛，更慘的是她甚至還被傳染性病，種種事件加起來讓她無奈表示，「這種事情真的難以啟齒，因爲覺得丟臉！但再丟臉也不能縱容這種事情繼續發生！」

文章曝光後許多網友留言表示，「老闆有性病好可怕」、「這種情況寧可不要訂金」、「既然是花錢享受，一看這個樣子，就知道享受不到，那就趕快走啊」、「無法理解花錢找情慾按摩」、「這沒違法唷？」、「居然有這種按摩…我老了」、「這世界限制了我的想像，我以為只有男性有這需求」、「我以為只有A片有這種按摩劇情，沒想到台灣還真有這種店喔」、「光聽就覺得環境極度噁心」。