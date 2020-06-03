女玩寵物店老鼠手滑重摔竟「踢踢看」裝沒事離去 害牠內出血亡
寵物的命也是命，有一名網友在臉書社團「爆怨公社」表示，日前有一位小姐在逛寵物店時，將有黃金鼠在內的鼠球拿在手上把玩，結果手滑鼠球掉在地上，她竟「用腳踢踢看」，見情況不對也沒有告知店員，反而馬上結帳離開，導致黃金鼠嚴重內出血，獸醫也救不活。
網友在臉書社團「爆怨公社」po出監視器畫面表示，「這位小姐看到寵物店的店鼠，在鼠球玩，順手把鼠球拿起在手上把完，疑似要當籃球轉動？結果手滑鼠球掉在地上，發現店鼠在鼠球裡面不動了，還用腳踢一下看有沒有活著！發現事情不對，立馬結帳跑掉！店長發現店鼠不會動時已經太遲」，最後黃金鼠因為嚴重內出血而死亡，獸醫也救不活，讓原PO痛批「妳的鴕鳥心態不立即通報店家害死了一條生命」。
該貼文也引來大批網友憤怒回應，「好好的就莫名被摔死……手殘就不要亂摸亂拿」、「手賤害死無辜的一條命！丟臉沒擔當不敢承認」、「喜歡動物的，怎麼可能會用那種方式跟動物玩。如果說手殘，為什麼要用腳踢」、「做錯事不可恥，可恥的是竟然沒有馬上告知，害了一條生命，太過分了。」
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