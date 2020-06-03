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舉不出台北最具代表性的名產？ 網：每個國家大城市都差不多

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友好奇「台北名產」的代表，引起網友熱議，不過許多人認為台北東西太多，什麼都有，無法用單一特產代表。本報資料照片
有網友好奇「台北名產」的代表，引起網友熱議，不過許多人認為台北東西太多，什麼都有，無法用單一特產代表。本報資料照片

台灣各地皆有不同特色及名產，不過日前有網友提到在討論各地名產時卻說不出「台北名產」的代表，引起網友熱議，對此許多人表示台北真的沒什麼好買，另外也有民眾說「在雙北住了30年，從不覺得台北有什麼特別的」。

昨（2）日一名網友在PTT發文提到，在與朋友討論各地名產時，卻發現說不出台北的名產，不論是伴手禮或是當地美食，都說不出一個代表，原PO也舉例「台中有太陽餅、雞腳凍；花蓮有麻糬、剝皮辣椒；台南當然就是各種牛肉湯；宜蘭也有蔥多餅、渣糕」，但卻講不出台北的。

這讓原PO好奇詢問「台北到底有什麼是可以拿得出的名產或美食啊？大家有推薦比較有代表性的嗎？」對此許多網友紛紛留言「台北就很無聊，跟每個國家的大城市差不多」、「我在雙北住了30年，從不覺得台北有什麼特別的，連文化的多樣性都比不上泰國」、「我也覺得沒什麼好買的哈哈」、「台北有的東西，其他國家都有，還更便宜」。

不過也有網友認為因為台北東西太多，什麼都有，所以就不會對某樣東西特別有印象，也無法用單一特產代表，也有網友提到「台北東西都不錯反而沒有特色」、「台北的名產就是臺灣的名產」、「大概是可以買到各地的名產」、「就方便啊，沒時間的話台北可以買大多數各地特產」。

但也有網友列出台北老字號伴手禮和小吃，「江記華隆肉紙、李亭香大餅、兩喜號魷魚焿、阿宗麵線」，並表示台北有許多經營好幾代的老店，只是小吃店不是台北主要發展的方向。另外也有人提到「我去別的縣市還沒有吃到比台北好吃的牛肉麵」、「淡水鐵蛋、魚酥、三峽金牛角，還有很多餅舖啊」、「小潘鳳梨酥、佳德鳳梨酥」、「士林百合起酥蛋糕，從小吃到大」、「西門町滷味老天祿」。

鳳梨酥 伴手禮 淡水 西門町 PTT

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