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各國解封沒列台灣為何眾人開心？ 網友點出原因

聯合新聞網 / 綜合報導
部分國家新冠肺炎疫情趨緩，逐步規劃邊境解封。圖為桃園機場。聯合報系資料照
部分國家新冠肺炎疫情趨緩，逐步規劃邊境解封。圖為桃園機場。聯合報系資料照

部分國家因新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩，陸續規劃邊境解封，但不僅希臘、紐西蘭、澳洲的首波鬆綁名單未納入台灣，連一向關係良好的日本也未將台灣放入首波開放名單。對此，有網友納悶台灣這次防疫成績全球有目共睹，但為何部分規劃解封國家未將台灣納入首波名單，反而還一堆人感謝對方？

對於各國未將台灣納入首波解禁名單，謝長廷日前在臉書上表示各國評估邊境鬆綁的標準有以下三點：

1.疫情控制和風險的程度-這是健康安全的考量

2.彼此是否願意相互鬆綁-這是雙邊平等互惠的原則

3.政治因素的考量-急迫性、友好度、副作用等考慮

謝長廷表示台灣防疫成績全球有目共睹，因此上述第一點應該不是問題，反倒是第三點需要駐外單位交涉排除、第二點則需國內建立共識。謝提到目前我國邊境管制要求入境需居家檢疫14天，若他國對台鬆綁，我們是否願意鬆綁或降低檢疫天數，這是需要國內取得共識的問題。另外沈富雄指出，如今只能採用具有公信力的抗體篩檢方法（如Roche藥廠），起碼篩檢5萬人，否則現階段樣本數太少，世界各國仍然不會相信台灣的防疫實力。

台灣未被紐、澳、日等國納入首波邊境鬆綁名單引起各界輿論，有網友在PTT上發問「為什麼很多人感謝其他國家沒有解封台灣？」，原PO納悶為何台灣未被納入解封名單，反而還一堆人嚷嚷「你開放我也不去」、甚至感謝對方未將台灣納入鬆綁名單，原PO表示他國此舉代表根本不相信台灣防疫成績，讓他不禁感嘆「怎麼會阿Q到這種程度？」

貼文底下網友紛紛回應，有人表示「沒疫苗，你去國外根本是找死」、「解封就跑去染病帶回家了呀」、「日本開放的話，雖然明明他們還是疫區，但還是很多台灣人會衝去啊，所以不開放真的還比較好」，不過也有網友持不同意見「你要先支持台灣對他國解封啊」、「沒互惠呀，我們沒開，人家也不會開」。

日本 新冠肺炎 疫情 PTT

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