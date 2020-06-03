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振興三倍券概念來自《動物森友會》？粉專梗圖釣出蘇揆小編回應

聯合新聞網 / 綜合報導
遊戲《集合啦！動物森友會》中有顆發財樹，最多可獲得所埋金額的3倍。 圖／翻攝自twitter@Jiba_nyan_nyan_
遊戲《集合啦！動物森友會》中有顆發財樹，最多可獲得所埋金額的3倍。 圖／翻攝自twitter@Jiba_nyan_nyan_

近期疫情紓緩，台灣為振興經濟將斥資近500億發行「振興三倍券」，適用範圍遍及吃喝玩樂各領域，引起熱烈討論。不過有遊戲玩家疑惑，這種「買1000元送3000元」的模式好眼熟……不就是之前熱賣的《集合啦！動物森友會》裡的發財樹嗎？

昨（2日）行政院長蘇貞昌正式公布「振興三倍券」的實施內容，民眾可透過電子支付、電子票證、信用卡和紙本等方式「花1000元得3000元」，將於7月15日上路，可使用至今年12月底，預計規模達500億元。不過有網友發現SWITCH遊戲《集合啦！動物森友會》中，有顆「發財樹」一樣是「埋1000元可得3000元」，疑惑「動森是不是先知啊？」

前陣子由於新冠肺炎疫情肆虐，民眾減少出門，帶動遊戲產業發展，而不出門就可以到處串門子認識朋友的SWITCH遊戲《集合啦！動物森友會》更是引起搶購熱潮，不少人都熱衷投入遊戲中當「島主」。而經營自己的無人島最需要的就是錢，其中一種佛系賺錢法就是在島上找出發光小點，埋下錢幣，等待5天後就能收獲「3倍」錢幣，而這些錢同樣可能拿來購買日用品，翻倍數和使用模式都與振興三倍券類似。

有鄉民就把這個發現貼到批踢踢，笑問「動森是不是先知」，更表示「我好像知道花了三個月才想出這個方案的人，這三個月都在幹嘛了」，讓網友紛紛笑翻「經濟部官員都在玩動森，抓到了」、「超前振興，難怪全世界都在玩動森」、「靠這個我笑了，真的是三倍券」、「再次確認是神作，太神啦」、「乾脆改名動森卷好了」、「明明就是唐鳳控制動森製作組的腦波才這樣設計的」。不過也有網友吐槽政府發錢不如遊戲乾脆，「可是動森給的是現金」、「動森直接給你三倍現金，還沒有限制你什麼時候花」。

而粉專「阿尼尛Anima」也把行政院長蘇貞昌搭配動森發財樹，製作一系列宣傳三倍券使用方式的梗圖，意外釣出院長粉專小編回覆「主角捏得不錯」，連經濟部粉專都留言「今年就是三倍啦」，讓不少網友覺得驚喜。

動物森友會 蘇貞昌 疫情紓困 振興券 Switch

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