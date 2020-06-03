百萬youtuber怒轟美妝品牌「廣告不實」 釣出離職員工親揭內幕

知名美妝youtuber Catie以口條犀利敢言出名，主要經營美妝題材就吸引百萬粉絲，被Dcard網友封為「台灣美妝youtuber天花板」。日前Catie拍了一部影片點名某台灣美妝品牌，怒轟其廣告不實，該影片目前已超過170萬次點閱。

Catie影片以「拜託不要再投放不實廣告了！」為題，首先解釋她討厭該品牌的原因，「一直用粗劣品質的作假廣告，睜眼說瞎話，廣告又拍得很惱人，我覺得廣告至少要維持一個水準」，於是Catie決定實際購買廣告強打的美妝產品回來，實際測試能否達到如廣告那般的效果。

Catie影片中總共試用了4樣產品。首先是該品牌最近強打的臉部精華，廣告宣稱有緊緻拉提臉部肌膚、退紅的效果，然而Catie實際照著廣告步驟試用後，不但沒有退紅效果，臉反而越來越紅，與廣告呈現的效果完全不符，且洗完臉後還持續有炙熱感。

第二個試用的產品為素顏霜與防曬，廣告效果呈現兩者混合使用能夠輕鬆遮掉巨大痘痘、黑眼圈，獲得完美無瑕肌，Catie實際使用後卻發現連雀斑都遮不住，忍不住吶喊「為什麼要騙人？」第三個產品則為鼻影神器，號稱一筆就能畫出完美鼻影，然而Catie使用後卻發現刷具設計不良，一刷就成為「鐵獅玉玲瓏」，妝效相當不自然。

最後一項三色眼影則是影片中唯一過關的產品，獲得Catie稱讚「效果自然」。影片結尾Catie誠心呼籲廠商，「不要再用低劣手段騙人來買，把產品做好，產品自然會替你行銷」。

這支影片還釣出曾在該品牌前員工留言，「我之前在他們那邊當麻豆，全都是剪接的，而且素顏的時候還要先把自己用黑用醜，這樣才更能凸顯他們產品的優點，後來我覺得對不起我的良心還有我的皮膚，就直接落跑」、「我曾經在剪輯部工作，剪接、柔膚、調色，真的一個都沒有少，橘色的唇膏還可以調成乾燥玫瑰哦^^」、「我是近期也去當麻豆，真的全部是剪接！結果最近投放的影片，局部素顏還被更換鼻子，那個根本不是我，卻被剪接在一起」。