幫客人慶生遇超尷尬畫面 海底撈店員怒喊：當惡作劇耍

許多人會到餐廳吃飯慶生，不過一名餐飲員工抱怨有客人要求他幫朋友慶生，結果被指是壽星的客人頻頻拒絕，對方還稱自己根本不是壽星，整個過程像是惡作劇般，讓店員當下簡直尷尬至極。

有位海底撈店員在「Dcard」發文，假日上班時有位客人剛好在人潮高峰時段和他說要幫某位朋友慶生，於是原po在極為忙碌與客人頻頻催促的情況下，趕緊準備東西和擺盤，心想「那麼多人要幫朋友慶生，幫他們做一點面子」，以表幫客人慶生的心意。

沒想到正當要唱歌慶生時，尷尬值瞬間破表，「他們說的壽星根本沒生日啊！壽星一直抗拒我，還一直強調他沒生日，他生日是2月」原po說道。當時客人要原po快唱歌，但一直被指是壽星的人拒絕，最後對方還說是壽星害羞，但整個場面讓原po實在太傻眼。

原po氣喊，海底撈秉持相信客人，所以不會去核對客人身分證的出生日期，但在店內忙碌時段還用心準備慶生想給客人難忘的回憶，最後居然被當惡作劇在耍，感受真的非常不好，況且當時全部的人說要唱歌慶生，結果只剩他一人在唱，不僅場面很乾，也讓他直問「請問我是參與了霸凌壽星現場嗎？」

貼文一出，網友紛紛幫原po抱不平，「到底憑什麼服務業該被這樣糟蹋」、「是屁孩嗎，無聊當有趣」、「真的很沒水準欸」、「這種客人真的很惡劣，浪費人家的時間」、「拜託這種人別再出來鬧」。