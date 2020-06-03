桃園市民卡享麥當勞買一送一 網搜圖笑翻：有一種餓是市長覺得你餓

桃園市政府發行的桃園市民卡優惠活動越來越豐富，不僅搭公車、捷運有優惠，吃飯也有許多優惠，連麥當勞也在合作名單內，之前是吉士蛋堡買一送一，今（3日）起優惠活動改為「麥當勞豬肉滿福堡買一送一」，讓網友笑稱「有一種餓是市長覺得你餓」。

有一名網友在Dcard上po文表示，「我們市長真的很怕市民餓到，除了眾所周知中元普渡版防疫包，還有之前的吉士蛋堡買一送一，現在又推出麥當勞豬肉滿福堡買一送一，這是要漢堡接力賽嗎？」原po還幽默表示「唯一不解的是為什麼一定是漢堡？直到我估狗了市長名字+漢堡……」出現的是桃園市長鄭文燦去年訪美時大口吃漢堡的照片，原po才忽然瞭解了什麼，還加碼問「市長，什麼時候薯條買一送一」？

見此消息，網友紛紛留言，「暑假回桃園吃爆！」、「這個市長我好愛」、「只有我覺得看文燦吃東西很療癒嗎？」、「我是不是應該要搬到桃園去呢」、「為什麼看到你們市長那麼多次，對他的印象還是只有跟吃的連結在一起...」。

然而也有網友持反面看法，「整天大撒幣完全沒有財政紀律跟長遠規劃，反正負債是下幾任的事，當下民眾爽，藍綠議員飽，自己民調高升官快，大家皆大歡喜」、「部分人民只在意眼前的利益，我就等著看今年桃園的舉債會不會又提升」。