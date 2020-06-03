快訊

朱高正之子酒醉睡倒快車道遭車輛輾斃 駕駛遭起訴

檢仔聊齋：「老派衝組」若不倒 檢察體系不會好

桃園市民卡享麥當勞買一送一 網搜圖笑翻：有一種餓是市長覺得你餓

聯合新聞網 / 綜合報導
知名連鎖速食業者麥當勞推出最新優惠，憑桃園市民卡可享早餐豬肉滿福堡買一送一，等於現省48元，優惠將一路到年底為主。圖／取自桃園市民卡官網
知名連鎖速食業者麥當勞推出最新優惠，憑桃園市民卡可享早餐豬肉滿福堡買一送一，等於現省48元，優惠將一路到年底為主。圖／取自桃園市民卡官網

桃園市政府發行的桃園市民卡優惠活動越來越豐富，不僅搭公車、捷運有優惠，吃飯也有許多優惠，連麥當勞也在合作名單內，之前是吉士蛋堡買一送一，今（3日）起優惠活動改為「麥當勞豬肉滿福堡買一送一」，讓網友笑稱「有一種餓是市長覺得你餓」。

有一名網友在Dcard上po文表示，「我們市長真的很怕市民餓到，除了眾所周知中元普渡版防疫包，還有之前的吉士蛋堡買一送一，現在又推出麥當勞豬肉滿福堡買一送一，這是要漢堡接力賽嗎？」原po還幽默表示「唯一不解的是為什麼一定是漢堡？直到我估狗了市長名字+漢堡……」出現的是桃園市長鄭文燦去年訪美時大口吃漢堡的照片，原po才忽然瞭解了什麼，還加碼問「市長，什麼時候薯條買一送一」？

見此消息，網友紛紛留言，「暑假回桃園吃爆！」、「這個市長我好愛」、「只有我覺得看文燦吃東西很療癒嗎？」、「我是不是應該要搬到桃園去呢」、「為什麼看到你們市長那麼多次，對他的印象還是只有跟吃的連結在一起...」。

然而也有網友持反面看法，「整天大撒幣完全沒有財政紀律跟長遠規劃，反正負債是下幾任的事，當下民眾爽，藍綠議員飽，自己民調高升官快，大家皆大歡喜」、「部分人民只在意眼前的利益，我就等著看今年桃園的舉債會不會又提升」。

麥當勞 漢堡 鄭文燦

延伸閱讀

桃園人限定！憑市民卡享麥當勞豬肉滿福堡買一送一

台北的美食沙漠在哪？ 網推「這條路」：剩麥當勞、超商能吃

不只買下超市！內行人曝家樂福收購頂好 看中「二大優勢」

別再想著領現金！網曝三倍券「發大財絕招」：錢滾錢、再翻倍

相關新聞

駕駛沒拔車門鑰匙卻能照常開車 網友驚：車上有人？

一般有開車的人，都會將車鑰匙隨身攜帶。不過日前有網友在大馬路上停車等紅燈時，發現前方TOYOTA車主的車鑰匙，插在駕駛座旁的車門上，不禁好奇問道「這……這車是怎麼開的呀？」照片一出也吸引不少網友留言議論。

幫客人慶生遇超尷尬畫面 海底撈店員怒喊：當惡作劇耍

許多人會到餐廳吃飯慶生，不過一名餐飲員工抱怨有客人要求他幫朋友慶生，結果被指是壽星的客人頻頻拒絕，對方還稱自己根本不是壽星，整個過程像是惡作劇般，讓店員當下簡直尷尬至極。

桃園市民卡享麥當勞買一送一 網搜圖笑翻：有一種餓是市長覺得你餓

桃園市政府發行的桃園市民卡優惠活動越來越豐富，不僅搭公車、捷運有優惠，吃飯也有許多優惠，連麥當勞也在合作名單內，之前是吉士蛋堡買一送一，今（3日）起優惠活動改為「麥當勞豬肉滿福堡買一送一」，讓網友笑稱「有一種餓是市長覺得你餓」。

驚見騎士和乘客「背對背」行駛 網一看無奈：想檢舉也不行

不管是騎車還是開車都必須遵守交通規則，不僅保護自己也保護他人，才能避免意外發生。對此今（2）日就有一名網友在臉書《 爆廢公社 》中PO文表示，今天一大早出門上班開車途中，目擊路上一位騎士和乘客「背對背」行車，危險程度叫人替他們捏一把冷汗。

台北很多人不買車？ 網曝「1關鍵」嘆：吃力不討好

買房、買車相信是不少人的夢想，但有網友表示，自己身邊有不少住在台北的朋友，已經出社會一陣子，但還是沒有買車，因為大家都說大眾運輸方便，對此他好奇詢問「台北是不是很多人都不買車」，貼文一出，眾人紛紛點出關鍵所在。

給親戚做工程報價竟比外面貴 過來人一面倒：自己人才會坑

一般人在買房之前，除了衡量房價和地點外，還會考慮到裝潢時的預算，就連要挑哪一家工程團隊來裝修，都必須仔細考量，以免當了冤大頭。對此，日前就有一名女網友在臉書《 爆廢公社二館 》PO文表示，最近因為買了新房，所以要開始做內部裝修，然而家中剛好有親戚在做相關行業，就決定給「自己人賺」，沒想到親戚的報價還比外面貴許多，讓原PO無奈直呼「這樣做根本多花錢又傷身」。

租屋電錶一天狂跳七度 真相超傻眼：你的冷氣不是你的冷氣

炎炎夏日到了，開冷氣的電費也是一筆不小的開銷。就有一名網友在Dcard表示，她與朋友一起在外租屋，朋友的電錶總是跳很快，為了找出原因兩人進行實驗，最後找到的「罪魁禍首」讓兩人看傻了眼。

台北的美食沙漠在哪？ 網推「這條路」：剩麥當勞、超商能吃

台灣素有「美食王國」的稱號，除了擁有特色的本土小吃外，各國料理也十分多元，對此有網友表示，公司位在內湖一帶，中午吃飯發現附近美食少之又少，這情況讓他相當傻眼，只好上網詢問「內湖舊宗路是不是美食沙漠」，貼文立刻掀起討論。

逛夜市沒得洗手 女大生自豪男友隨身攜帶水龍頭下場被罵翻

逛夜市吃東西臨時想洗手卻沒得洗，該怎麼辦？一名女大生在網路論壇Dcard上自豪地po文表示，她和男友去逛夜市吃東西，結果手黏黏的想洗手，又找不到洗手間，看到隔壁沒開的店家有水龍頭，於是跑去直接用人家的水來洗。

賣家心好累！奧客殺價「60元含運費」還嗆：不必那麼酸吧

近年來網路交易平台崛起，許多人專職網路拍賣，或將二手用品出售，貼補家用，不過總是會遇到令人無言的賣家。有網友貼出五張網路賣家與買家溝通的對話紀錄，逗趣內容讓他直言「笑到差點死掉」。

跑外送定位竟是墳墓區 訂餐人搞烏龍嚇壞他

嚇死！一名外送員日前送餐時前往顧客地點，發現沒有顯示地點，僅有顯示定位，到達定位處後發現，該處沒有任何住家，跟著導航到了目的地後發現，定位處竟是墳墓區，讓他嚇得隔天早上立刻去廟裡拜拜。

北漂工作月存5000嘆太少 網友安慰：至少還能存

為求更多工作機會許多人會選擇北上就業，不過每月高額的生活開銷也讓人吃不消，有名網友表示自己的薪水扣除花費後只能月存5000元是不是存太少，引發網友議論。

熱門新聞

他問生魚片的霸主是誰？ 內行人曝1品種：能取代鮭魚

全聯新北旗艦店引民眾朝聖 網友讚「好像在日本」

台北的美食沙漠在哪？ 網推「這條路」：剩麥當勞、超商能吃

超商熱狗機躺「2支乾屍」她傻眼 網一看笑：黑輪走錯棚？

豆花店開13條件登報「急徵老闆娘」限20歲、大奶... 張陳簡廖勿擾

手拿這支被問「怎麼吃大便」 真相曝光網笑：好吃嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。