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驚見騎士和乘客「背對背」行駛 網一看無奈：想檢舉也不行

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文表示，早上開車上班時，驚見路上一位騎士和乘客「背對背」行車，危險程度叫人替他們捏一把冷汗。圖擷自爆廢公社
一名網友PO文表示，早上開車上班時，驚見路上一位騎士和乘客「背對背」行車，危險程度叫人替他們捏一把冷汗。圖擷自爆廢公社

不管是騎車還是開車都必須遵守交通規則，不僅保護自己也保護他人，才能避免意外發生。今（2）日就有一名網友在臉書《 爆廢公社 》中PO文表示，今天一大早出門上班開車途中，目擊路上一位騎士和乘客「背對背」行車，危險程度叫人替他們捏一把冷汗。

原PO在文中提到，早上在開車出門時，赫然在一條馬路上看到一名阿伯，坐在機車上與他「面對面」，仔細一看才知道，原來機車的駕駛與阿伯「背對背」。從原PO貼出的照片中可見，該名阿伯手裡推著一台小推車，看上去似乎是為了趕去工地工作，才會不顧交通安全，而做出這麼危險的行為。

原PO也忍不住笑著說道「看到這個場景，我笑了，還不小心跟阿伯對到眼，他也露出尷尬又不失禮貌的微笑」，並開玩笑表示，真的覺得這樣很厲害，阿伯辛苦了。

PO文一出後，立刻引來大批網友熱議，紛紛留言回應，「這是傳說中的老漢推車」、「太危險了」、「這樣感覺油門催太用力，人就會摔車，好危險」、「應該是為了拿推車，才會這樣坐」、「做工的真的很辛苦，但還是要注意交通安全」、「這是標準做工的人會有的現象」、「推車擋住車牌號碼，想檢舉也不行」、「想檢舉，但是看不到車牌」、「緊急剎車他應該就摔車了」。

爆廢公社 交通違規

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