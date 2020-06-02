聽新聞
test
0:00 / 0:00
駕駛沒拔車門鑰匙卻能照常開車 網友驚：車上有人？
一般有開車的人，都會將車鑰匙隨身攜帶。不過日前有網友在大馬路上停車等紅燈時，發現前方TOYOTA車主的車鑰匙，插在駕駛座旁的車門上，不禁好奇問道「這……這車是怎麼開的呀？」照片一出也吸引不少網友留言議論。
這位網友在PTT的「笨板」上，以一篇題為「忘了拔鑰匙」發文，表示「在台灣，常常看到有人忘記拔機車鑰匙的」，分享自己前幾天在大馬路上停紅燈時，竟然看到停在正前方的銀灰色TOYOTA轎車，車門上插著一串鑰匙，而車子依舊可以正常行駛。原PO附上兩張照片佐證，短時間內吸引不少網友留言，替原PO「解惑」。
有網友納悶說「怎麼發動的啦」、「好厲害歐，鑰匙沒有飛走耶」、「這真是太神奇了」。不少網友猜測該名駕駛有可能是「怕自己忘了拔所以備份鑰匙」、「大概是丟習慣了，車上有備份鑰匙吧」。也有網友對原PO開玩笑說「樓主確定看到的是陽間的車嗎？」、「那是裝飾啦！這是他的鑰匙圈」、「你確定車上有人？」。此外，有網友分析「什麼年代了還有插鑰匙孔的車」、「有的車鎖頭壞掉不會整組換，所以開門的鑰匙跟發動的會不同把」。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言