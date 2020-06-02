駕駛沒拔車門鑰匙卻能照常開車 網友驚：車上有人？

一般有開車的人，都會將車鑰匙隨身攜帶。不過日前有網友在大馬路上停車等紅燈時，發現前方TOYOTA車主的車鑰匙，插在駕駛座旁的車門上，不禁好奇問道「這……這車是怎麼開的呀？」照片一出也吸引不少網友留言議論。

這位網友在PTT的「笨板」上，以一篇題為「忘了拔鑰匙」發文，表示「在台灣，常常看到有人忘記拔機車鑰匙的」，分享自己前幾天在大馬路上停紅燈時，竟然看到停在正前方的銀灰色TOYOTA轎車，車門上插著一串鑰匙，而車子依舊可以正常行駛。原PO附上兩張照片佐證，短時間內吸引不少網友留言，替原PO「解惑」。