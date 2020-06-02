台北很多人不買車？ 網曝「1關鍵」嘆：吃力不討好

買房、買車相信是不少人的夢想，但有網友表示，自己身邊有不少住在台北的朋友，已經出社會一陣子，但還是沒有買車，因為大家都說大眾運輸方便，對此他好奇詢問「台北是不是很多人都不買車」，貼文一出，眾人紛紛點出關鍵所在。

原PO在PTT發文表示，自己想起住在台北的好幾個大學朋友，出社會這麼久了，有些人還是沒有買車，甚至連機車都沒有，每個人都說捷運很方便，鬧區商店又多可以邊走邊逛，想去遠的地方搭計程車就好，車資也不算貴，跟養車來比划算許多，讓他相當不解「台北人是不是很多都沒買車」。

文章一出，網友們一致認為「停車問題」是最大關鍵，「停車位才是重點」、「停車位比車還貴」、「沒車位又難停車，停車費拿去坐計程車還比較划算」、「有需要去租就好，不然光停車位租金就划不來」、「台北找車位真的很痛苦」、「台北市開車浪費體力、時間和金錢，吃力不討好為何要開」。

也有網友提出不同看法，「還是會買啊！畢竟離開台北大眾運輸系統等於沒有」、「有買有享受，載家人出遠門、賣場購物等太多了」、「有小孩的家庭應該需要」、「我有買車，去中南部玩要開啊！」。