租屋電錶一天狂跳七度 真相超傻眼：你的冷氣不是你的冷氣

炎炎夏日到了，開冷氣的電費也是一筆不小的開銷。就有一名網友在Dcard表示，她與朋友一起在外租屋，朋友的電錶總是跳很快，為了找出原因兩人進行實驗，最後找到的「罪魁禍首」讓兩人看傻了眼。

原po表示「我與一個朋友一起在外租屋大約快一年了。奇怪的是，朋友的電錶數字總是跳的很快，而我的就滿正常的」，朋友起初只覺得電錶怪怪的，只好盡量省電，而原po出自於對朋友的關心，「在有點熱的天氣裡，我就會開冷氣，並且邀請她一起來吹」。

然而即使原po朋友在家只開檯燈與電扇，電錶竟還是在一天內狂跳七度，相對而言，有開冷氣的原po卻只跳兩度。這不尋常的狀況也讓兩人開始進行實驗，「她將房間可能的電源全部關閉，奇怪的是，電錶竟然還在跳，而且很快。而我房間依舊開著冷氣加電風扇，電錶也沒有她快」。

最後原po朋友靈機一動，「將我的冷氣一關……呃……她的電錶竟然停止了。再把我的冷氣一開，她的電錶開始瘋狂轉動！」原來兩人的電錶交換了，「繞了一圈發現我才是真正的罪魁禍首，我對不起我的朋友……」。

此文釣出網友幽默留言，「哈哈所以他花錢請自己吹冷氣」、「妳的電費就是我的電費」、「你的冷氣不是你的冷氣」。也有許多網友關心後續，「最後你有還朋友錢嗎」、「欸不是，所以那個冷氣錢算誰的ＸＤ」。還有網友留言表示遇過類似情況，「我阿公家以前也是這樣，電錶跟鄰居的接錯了」。