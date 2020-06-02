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逛夜市沒得洗手 女大生自豪男友隨身攜帶水龍頭下場被罵翻

聯合新聞網 / 綜合報導
女大生直接到夜市中沒開店的店家，用人家的水龍頭洗手。圖非文中水龍頭。聯合報系資料照／記者張芮瑜攝影
女大生直接到夜市中沒開店的店家，用人家的水龍頭洗手。圖非文中水龍頭。聯合報系資料照／記者張芮瑜攝影

逛夜市吃東西臨時想洗手卻沒得洗，該怎麼辦？一名女大生在網路論壇Dcard上自豪地po文表示，她和男友去逛夜市吃東西，結果手黏黏的想洗手，又找不到洗手間，看到隔壁沒開的店家有水龍頭，於是跑去直接用人家的水來洗。

然而，該店家的水龍頭是需要那種插銷轉開才會有水流出來的，沒想到她男友立刻從口袋掏出了一個水龍頭，並把它直接插在人家店家的水龍頭基座上，她就開心地洗起手來。

雖然女大生po文有附註說「好孩子不要學喔」，但她仍問大家說「有個隨身攜帶水龍頭的男友感想是什麼？」最後自己更寫說「真棒」。不料此文一出，反而遭許多網友在底下留言一面倒罵翻。

「偷水還沾沾自喜」、「兩位都很有問題」、「就是想偷水才會隨身攜帶水龍頭吧」、「不覺得丟臉嗎？」、「沒水準」。還有人指出，未經許可擅自使用別人的水源，是會觸法的，以民法來說，如果對方有監視器想要計較的話，下場就完了。

其他人則認為女大生這篇文章真的是奇文共賞，兩人根本直接是現行犯，「手黏黏的請隨身攜帶溼紙巾養成好習慣好嗎？」也有人表示，想洗手就直接去有開店的店家客氣詢問能否借洗手，按照台灣的人情味，相信大部分的店家不會拒絕，但像這樣直接用別人家的東西非常不道德。

還有人說隨身攜帶水龍頭就跟「隨身攜帶開鎖工具一樣的道理」、「就是偷竊」，有網友分析，水龍頭會設計成需要另接一個插銷才能轉開，目的就是希望不要隨便被別人偷水，更有人憤怒表示「給我妳家地址，我明天揪個團去妳家洗手。」

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