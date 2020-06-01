賣家心好累！奧客殺價「60元含運費」還嗆：不必那麼酸吧

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聯合新聞網 / 綜合報導
網路買賣常會遇到讓人哭笑不得的買家。圖／取自臉書
網路買賣常會遇到讓人哭笑不得的買家。圖／取自臉書

近年來網路交易平台崛起，許多人專職網路拍賣，或將二手用品出售，貼補家用，不過總是會遇到令人無言的賣家。有網友貼出五張網路賣家與買家溝通的對話紀錄，逗趣內容讓他直言「笑到差點死掉」。

網友在臉書社團「爆笑2公社」發文，貼出5張網路賣家與買家溝通的對話紀錄，包括買家詢問「iPhone線一米有多長」，賣家回應「100公分」，買家又接著問「2米呢」，賣家只好再回答200公分。

有買家詢問「700元海鹽有議價空間嗎」，接著說希望「60元含運」，賣家傻眼，回應「…要我送你嗎？」買家竟還回覆「打擾了，我知道我出價很低，不過沒必要這麼酸吧」，賣家回嗆「我哪有酸，60含運你來亂的吧？」

網路買賣常會遇到讓人哭笑不得的買家。圖／取自臉書
網路買賣常會遇到讓人哭笑不得的買家。圖／取自臉書

有賣家在網上販售汽車，遇到買家詢問想看車，賣家附上地址後，詢問買家「明天幾點過來呢」，結果買家卻只鬼打牆的按了4次讚也不正面回答，讓賣家滿頭問號。

有網友在蝦皮販售二手用品，遇到買家希望「送東西」，賣家反問「送什麼？」對方則說「有蠟筆小新嗎？手鍊？」賣家則無言表示「我賣場沒有那種東西，而且商品才30元你要我送什麼？」

還有賣家以600元出售Apple商品，遇到買家詢問多少錢，賣家回應「600元已售出了」，買家卻仍表示「500元可以嗎？」賣家再回應「已經售出了喔」，買家又說「明天我去拿」，賣家傻眼再次表示「我已經售出了喔」。

其他網友看完也笑翻，留言「氣死人，大哥有事嗎？看不懂文字嗎？」、「強而有力的節奏，就是要買到」、「一群活在自己的世界的人」、「售完明天還要去拿！太可愛了」、「我就問你！那3米呢」、「賣家心好累」、「崩潰賣家」、「真的什麼奇葩的人都有」、「原來外星人早就在殖民在地球了」。

網路買賣常會遇到讓人哭笑不得的買家。圖／取自臉書
網路買賣常會遇到讓人哭笑不得的買家。圖／取自臉書

網路買賣常會遇到讓人哭笑不得的買家。圖／取自臉書
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網路買賣常會遇到讓人哭笑不得的買家。圖／取自臉書
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