跑外送定位竟是墳墓區 訂餐人搞烏龍嚇壞他

嚇死！一名外送員日前送餐時前往顧客地點，發現沒有顯示地點，僅有顯示定位，到達定位處後發現，該處沒有任何住家，跟著導航到了目的地後發現，定位處竟是墳墓區，讓他嚇得隔天早上立刻去廟裡拜拜。

一名網友在臉書爆怨公社發文，他表示自己是一名兼職的外送員，某天下班後跑外送貼補家用時，接單領取餐點後，準備前往顧客地點，卻發現訂單沒有顯示地點，只有定位，也沒有任何備註。

他跟著導航騎車到訂單定位處，導航說「你已經達到目的地，目的地在你的右邊」，他一看發現定位處竟是墳墓區，沒有任何住家，他立刻打電話給訂餐人，打了數通卻都沒有接通，準備回報外送公司客服時，訂餐人終於回電，他向對方表示「我已到達定位地點，但旁邊是墳墓區」，對方才說，「抱歉啦！我在下面社區」。

送完餐後訂餐人拚命道歉，還給了100元的小費，他也順便教了顧客如何使用備註，以免又發生類似狀況，不過他仍受到驚嚇，隔天早上還立刻去廟裡拜拜。

其他網友紛紛笑翻，留言「至少有聯絡到人」、「這...很難得的經驗啊！」、「聽到送下來不是更恐怖嗎」、「使命必達」、「還好是人接電話的」、「下面 『社區』還好沒說第幾層」。