北漂工作月存5000嘆太少 網友安慰：至少還能存

為求更多工作機會許多人會選擇北上就業，不過每月高額的生活開銷也讓人吃不消，有名網友表示自己的薪水扣除花費後只能月存5000元是不是存太少，引發網友議論。

一名網友在「mobile01」發文表示，自從到台北生活後，每個月扣除房租及各種生活開銷，能存下的錢大約只有5000元左右，讓他不禁質疑自己每月存款是不是有點太少了，而發文詢問網友意見。

貼文一出，網友紛紛安慰他，「有存總比没存好，以後慢慢每個月多存一點」、「不要負債就好」、「一開始就先別在乎這個了」，也有人說「至少還能存，想當初我一個月能存2萬，結婚後兩個小孩，根本無法存錢都用光光」。

而有網友認為要依照年紀判斷，「如果30好幾了，可能有點糟糕」，有人則表示，若薪資無法再提升可以考慮回家鄉就業，住家裡也必較能存到錢，「我是回鄉下工作的社會新鮮人，目前月存15k，加一些小獎金、不亂花錢一年能存到20萬」。