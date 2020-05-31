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第一次到台北有什麼感覺？中南部人曝「3震撼點」：幻想破滅
台北市商業繁榮、交通方便，吸引不少外地人工作、求學、遷移，對此有網友表示「第一次到台北有什麼感覺」，問題一出立刻掀起討論，其中「台北車站複雜」、「市容老舊」、「台北人步調快」被最多人點名。
原PO在PPT發文表示，自己本身住在台北，以前跟同學聊天時，經常聽到中南部的朋友說，第一次到台北有什麼感到新奇與震撼的地方，因此想問大家「對台北的第一印象是什麼」。
貼文一出，網友紛紛留言回應，「房子很舊，交通超方便」、「建築物很多老舊沒維護」、「在北車迷路，那裡簡直是迷宮」、「第一次到台北在北車地下街迷路1小時」、「人都走好快」、「人多、店多、走路很快，捷運很擠舊房超多」、「台北車站走不出來」、「市容真的有待加強」。
另外也有北部人分享對中南部的第一印象，「我第一次去南部比較震撼，車子隨意開」、「去高雄比較震撼+1」、「台北市民去南部比較震撼，路超大條」、「去高雄真的有嚇到， 路超大的沒塞車，捷運也沒人擠人」、「第一次去屏東比較震撼，吃超飽但不到100元」。
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