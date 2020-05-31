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他不解為何日本人覺得台灣超商很臭？ 網友曝這兩樣是原因

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友不解為何日本人不喜歡台灣超商的味道，其他鄉民紛紛點出關鍵原因。 聯合報系資料照片／記者施鴻基攝影
一名網友不解為何日本人不喜歡台灣超商的味道，其他鄉民紛紛點出關鍵原因。 聯合報系資料照片／記者施鴻基攝影

台灣的超商店數眾多，在全世界密度僅次於韓國，隨處都可看到超商林立，讓許多外國旅客來台都大讚真的很方便，但有網友卻發文表示他身邊的日本友人對台灣超商有不好印象，只要一進到裡面就覺得很臭，讓他相當不解，只好上網詢問「日本人為何都覺得台灣超商很臭？」網友們看了紛紛留言，點出關鍵問題所在。

原PO在PTT寫道台灣的超商不論在便利度、密集度都是世界第一，可算是少數能拿來說嘴的「台灣之光」，但對台灣相當友好的日本人卻覺得嫌惡。他說「問幾個日本朋友，他們一提到台灣便利商店，都皺眉一臉厭惡狀說很臭，台灣便利商店真的很臭嗎？」貼文一出引起網友們的熱議，多數人的答案幾乎一致。

許多人都直指原因出在「茶葉蛋」和「八角」這兩樣，「茶葉蛋滷汁的八角味」、「因為他們不習慣聞茶葉蛋滷鍋的味道」、「茶葉蛋啊！日本人無法接受八角味」、「茶葉蛋的滷包有八角，日本人普遍不喜歡八角的味道」、「茶葉蛋加關東煮所有東西混在一起的惡臭」、「茶葉蛋吧，確實有些店味道會怪怪的」、「八角真噁，臭！」、「茶葉蛋的藥包」、「我台灣人也不喜歡茶葉蛋味啊」。

不過也有網友反擊認為日本超商的味道也不好聞，「日本少數的超商還有油炸臭」、「日本的明明就臭多了，又賣炸物串燒的」、「日本也沒好到哪去，油耗味真的有感」；還有人也分享自己的感受，「還有微波爐裡面飄出來的超濃食物味」、「日本超商熱食好吃啊， 台灣超商一堆怪人坐裡面，半夜也是」、「大概就跟一般台灣人無法接受納豆味一樣吧」、「還有人內用臭豆腐或臭臭鍋，真的崩潰」、「一直都覺得臭，能不進去就不進去，身上會沾滿異味」、「以前有些小超商還會賣滷雞腿，那味道才是精彩」、「有些店家蛋不新鮮，越煮氣味越差」。

PTT 超商 茶葉蛋

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